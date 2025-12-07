英超｜曼城3：0新特蘭追至落後阿仙奴2分 哥帥：首次90分鐘都踢好波

曼城今晨於英超主場迎戰新特蘭，以3：0擊敗對手。「藍月」追至落後榜首的阿仙奴2分，領隊哥迪奧拿認為球隊「首次90分鐘都踢好波」，要贏英超關鍵是有一致的好表現。

曼城上半場兩分鐘內連入兩球，先是33分鐘打開紀錄，魯賓戴亞斯（Ruben Dias）在禁區外起腳，皮球彎向死角入網。35分鐘，曼城一次右路角球，加華度爾（Joško Gvardiol）接應頂入。曼城半場以2：0領先。

加華度爾為曼城頂成2：0。路透社

曼城3：0新特蘭。路透社

科頓接應卓基插花腳傳中頂入。路透社

魯賓戴亞斯為曼城開紀錄。路透社

新特蘭奧尼恩95分鐘被逐

曼城下半場有擴大領先優勢的機會，謝利美杜古於52分鐘在左路推大位起腳，但中柱彈出。「藍月」及後險些失守，53分鐘一次後防犯錯失守，戴亞斯在禁區頂傳球被威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）截得形成單刀，後者隨即起腳，但被當拿隆馬出迎擋走。55分鐘，新特蘭一次左路角球，在遠柱的格列沙加左腳狂抽中柱。曼城及後有黃金機會，夏蘭特於59分鐘禁區內起腳，被基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）頭槌護空門。主隊到65分鐘鎖定3：0，卓基（Rayan Cherki）插花腳傳中，菲爾科頓接應頂入。新特蘭的奧尼恩（Luke O'Nien）於95分鐘犯規起初被罰黃牌，經VAR翻看後改判直接紅牌被逐，但對賽果沒有影響。曼城最終以3：0擊敗新特蘭。

卓基插花腳傳中 哥帥又愛又恨

曼城賽後以10勝1和4負得31分排在次席，由於同日榜首阿仙奴輸波，藍月追至落後僅2分。哥迪奧拿被問到阿仙奴和車路士同日失分，是否美好的一天時表示：「我不否認，但由我的經驗看來，當你要贏英超這是需要的表現和成長。你需要有一致性，每場有好表現。整體來說，我們都有好表現，但沒有保持到90分鐘。而今日是首次90分鐘都踢好波。」至於講到卓基用插花腳傳中，哥迪奧拿表示：「他有獨特的質素，有時對他又愛又恨。我希望他做好傳中，如果他用插花腳然後傳不好，我就不喜歡。我從來未見過美斯做這樣的事，美斯是最佳的球員，而他最好的一點是踢法簡單，並將簡單的事做到完美。像是卓基這類型的球員，需要學習這一點。」