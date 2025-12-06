世界盃抽籤｜超級電腦撐西班牙奪冠 巴西撼蘇格蘭 德國遇科特迪瓦、厄瓜多爾
發佈時間：08:22 2025-12-06 HKT
2026世界盃決賽周分組賽抽籤出爐，強隊如西班牙、德國和巴西等，分組賽未難踢。在抽籤進行前，Opta超級電腦推算奪冠大熱，西班牙以17%領前，他們將於H組鬥佛得角、沙特阿拉伯和烏拉圭。
抽籤前推算 西班牙、法國、英格蘭排頭三
明年世界盃增至48隊，分組賽沒有明顯的死亡之組，強隊的賽程相對易踢。Opta在抽籤前公布超級電腦推算的結果，西班牙以17%成為奪冠大熱，法國以14.1%居次，英格蘭以11.8%排第3。力爭衛冕的阿根廷以8.7%排第4，第5名是德國（7.1%），第6名是葡萄牙（6.6%），之後兩名是巴西（5.6%）和荷蘭（5.2%）。
抽籤結果來說，Opta推算的大熱西班牙，在H組的對手並不算強，分別沙特阿拉伯、烏拉圭和首次出戰世界盃的佛得角。西班牙在歐洲區外圍賽表現近乎完美，本身取得全勝兼零失球，但到最後一戰以2：2賽和土耳其，令金身被破。
至於德國的對手，將是於E組鬥庫拉索、科特迪瓦和厄瓜多爾。德國於外圍賽首戰輸波，但之後5場均勝出，近況不俗。C組方面，巴西在外圍賽的表現一般，18場輸了6場，仍然獲Opta推算排在第7熱門。他們小組對手包括摩洛哥、海地和蘇格蘭。
世界盃抽籤結果
A組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D
B組：加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士
C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C
E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾
F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞
G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭
H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭
I組：法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威
J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
K組：葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞
L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬
附加賽名單
歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞
歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞
歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克
歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓
跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國
跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克