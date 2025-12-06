世界盃抽籤｜阿根廷爭衛冕J組鬥奧地利、阿爾及利亞 C朗最後一舞抽好籤

力爭衛冕世界盃的阿根廷，將於J組鬥阿爾及利亞、奧地利和約旦，要首名出線的難度應該不大。至於早前表明是最後一屆的基斯坦奴朗拿度，他領軍的葡萄牙於K組亦抽好籤。

美斯：最壞情況只睇直播

38歲的美斯昨日接受訪問，提及出戰明年世界盃的可能：「我希望可以出戰，我之前也講過，我想出戰世界盃。最壞情況是，我會收看電視直播，但這將是特別的。世界盃對所有人、所有國家都是特別的，尤其是我們。」美斯於2022年帶領阿根廷贏得卡塔爾世界盃冠軍，阿根廷今屆將於分組賽J組鬥奧地利、阿爾及利亞和約旦，力爭首名。

美斯評阿根廷時表示：「我們有非同凡響的球員，特別是由史高拉利領軍之後，更有渴望與激情。這是充滿贏的陣容，有著強大的心理，對勝利有渴望。贏得世界盃給你信心和餘裕，用不一樣的方法去準備比賽。」

美斯希望參戰明年世界盃。路透社

阿根廷力爭衛冕。路透社

美斯於2022年帶領阿根廷取得世界盃冠軍。路透社

明年世界盃將是C朗最後一屆。路透社

葡萄牙鬥烏茲別克、哥倫比亞

至於C朗，他早前已表明來年世界盃是最後一舞。這名葡萄牙球星於外圍賽因批踭被罰紅牌，但獲輕判避過決賽周停賽。葡萄牙將會於K組鬥烏茲別克、哥倫比亞，以及跨洲附加賽1的勝方（牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國）爭逐首名。

世界盃抽籤結果

A組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D

B組：加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C

E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾

F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

附加賽名單

歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞

歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞

歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克

歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓

跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國

跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克