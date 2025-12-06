世界盃抽籤｜球迷點名死亡之組 麥巴比與夏蘭特I組相遇

今屆世界盃由32隊增至48隊，抽籤結果所見不如以往，出現明顯地3強硬撼的死亡之組。但球迷力撐I組法國與挪威相遇，加上塞內加爾，可稱為今屆死亡之組。

由麥巴比領軍的法國，將於I組與由夏蘭特領軍的挪威硬撼。兩名神鋒今季狀態大勇，麥巴比在皇家馬德里上陣20場轟25球，並貢獻4次助攻。至於夏蘭特，於曼城上陣19場轟入20球並有3次助攻，他剛剛成為最快攻入英超百球的球員。

夏蘭特將領挪威硬撼法國。路透社

I組尚有塞內加爾不容忽視。路透社

麥巴比將帶領法國與挪威和塞內加爾爭首名。路透社

塞內加爾今年友賽曾挫英格蘭

塞內加爾亦同樣不容忽視，這支世界排名第19位的他們，是非洲區其中一隊最佳及表現最穩定球隊，他們今年6月友賽曾經以3：1擊敗英格蘭。塞內加爾於2002年世界盃曾經擊敗法國，當屆他們殺入8強。I組最後一隊，將是跨洲附加賽2的勝方，由玻利維亞、蘇里南和伊拉克爭逐。

世界盃抽籤結果

A組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D

B組：加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C

E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾

F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

附加賽名單

歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞

歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞

歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克

歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓

跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國

跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克