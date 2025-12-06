Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026世界盃抽籤出爐 英格蘭硬撼克羅地亞 荷蘭日本同組

足球世界
更新時間：05:17 2025-12-06 HKT
發佈時間：05:17 2025-12-06 HKT

2026世界盃抽籤出爐，英格蘭位處L組硬撼克羅地亞。荷蘭則與日本同處F組，而夏蘭特領軍的挪威則將在I組與法國相遇。世界盃揭幕戰將於6月11日上演，由墨西哥鬥南非。

揭幕戰墨西哥鬥南非

今屆世界盃決賽周將由32隊增至48隊，抽籤結果未見3強相爭的「死亡之組」。於歐洲區外圍賽8戰全勝兼零失球的英格蘭，被指是今屆世界盃熱門之一。他們在L組的對手有去屆季軍、前屆亞軍的克羅地亞，另外還有加納和巴拿馬。同樣有強隊對碰的組別，還有F組的荷蘭則與日本，同組另外兩隊分別是歐洲區附加賽B的勝方（烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞）以及突尼西亞。I組亦有法國與挪威相遇。

世界盃決賽周將於明年6月11日展開，決賽則將於7月19日上演。詳細賽程和比賽場地，將於今晚深夜公佈。

英格蘭與克羅地亞同處L組。路透社
英格蘭與克羅地亞同處L組。路透社
克羅地亞是去屆季軍、前屆亞軍。路透社
克羅地亞是去屆季軍、前屆亞軍。路透社
世界盃抽籤出爐。路透社
世界盃抽籤出爐。路透社
2026世界盃將由美國、加拿大和墨西哥合辦。路透社
2026世界盃將由美國、加拿大和墨西哥合辦。路透社

世界盃抽籤結果

A組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D
B組：加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士
C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C
E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾
F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞
G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭
H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭
I組：法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威
J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦 
K組：葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞
L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

附加賽名單

歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞
歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞
歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克
歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓
跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國
跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
15小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
9小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死包括4公務員 傷者全數脫離危險期
突發
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
17小時前
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
飲食
15小時前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
7小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
14小時前
九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳
九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳
飲食
12小時前
戴圖理將於下周一抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，準備作退休前在當地作告別客串。
馬場浮世繪│戴圖理告別客串
馬圈快訊
11小時前
張栢芝神秘細仔罕現身 Marcus盛大派對慶祝7歲生日 一句話顯露對媽媽憂心之情
張栢芝神秘細仔罕現身 Marcus盛大派對慶祝7歲生日 一句話顯露對媽媽憂心之情
影視圈
11小時前