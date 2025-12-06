2026世界盃抽籤出爐 英格蘭硬撼克羅地亞 荷蘭日本同組

2026世界盃抽籤出爐，英格蘭位處L組硬撼克羅地亞。荷蘭則與日本同處F組，而夏蘭特領軍的挪威則將在I組與法國相遇。世界盃揭幕戰將於6月11日上演，由墨西哥鬥南非。

揭幕戰墨西哥鬥南非

今屆世界盃決賽周將由32隊增至48隊，抽籤結果未見3強相爭的「死亡之組」。於歐洲區外圍賽8戰全勝兼零失球的英格蘭，被指是今屆世界盃熱門之一。他們在L組的對手有去屆季軍、前屆亞軍的克羅地亞，另外還有加納和巴拿馬。同樣有強隊對碰的組別，還有F組的荷蘭則與日本，同組另外兩隊分別是歐洲區附加賽B的勝方（烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞）以及突尼西亞。I組亦有法國與挪威相遇。

世界盃決賽周將於明年6月11日展開，決賽則將於7月19日上演。詳細賽程和比賽場地，將於今晚深夜公佈。

英格蘭與克羅地亞同處L組。路透社

克羅地亞是去屆季軍、前屆亞軍。路透社

世界盃抽籤出爐。路透社

2026世界盃將由美國、加拿大和墨西哥合辦。路透社

世界盃抽籤結果

A組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D

B組：加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C

E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾

F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

附加賽名單

歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞

歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞

歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克

歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓

跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國

跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克