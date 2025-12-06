周末睇波手冊│阿仙奴大戰維拉免費直播 日職今午煞科 鹿島鹿角、柏雷素爾分途爭冠(附焦點直播表)

英超完成周中快車後，今晚馬不停蹄上演第15輪賽事，頭場8點半有第3位的阿士東維拉主場鬥榜首阿仙奴，更重要是比賽安排於Viu 96台免費直播，一邊食飯一邊睇波最合適不過。

阿仙奴今晚頭場鬥維拉

維拉周中作客4:3擊敗白禮頓，升上積分榜第3位。他們在各賽事6連勝，英超亦已連贏4場，面對所有比賽18場不敗、以5分優勢高踞榜首的阿仙奴，一場激鬥在所難免。而曼城、熱刺、利物浦和車路士同日亦會分途出敵，藍月對超級黑馬新特蘭，最值得關注。

日職今午煞科 鹿島鹿角、柏雷素爾爭冠

而日職今午煞科，10場比賽於下午1點同時進行。當中以73分排榜首的鹿島鹿角，主場鬥下游球隊橫濱水手；落後1分排次席的柏雷素爾，就對第6位的町田澤維亞，兩場冠軍爭奪戰肯定鬥得精彩。

鹿島鹿角今場擊敗橫濱水手，肯定可以封王。法新社

柏雷素爾如果想後上封王，先做好本份擊敗町田澤維亞。法新社

安東尼 vs 拉舒福特

深夜3點半就有貝迪斯對巴塞隆拿的好戲。主隊的攻擊核心安東尼馬菲奧斯停賽期滿復出，趕及與效力巴塞的前隊友拉舒福特交手。兩位曼聯棄將俱在西甲重生，今仗料有一番惡鬥。

安東尼停賽復出，趕及鬥巴塞。法新社

拉舒福特和安東尼，由隊友變對手。法新社

曼聯周一鬥狼隊

周日的重量級劇碼不多，最注目就是意甲拿玻里主場對祖雲達斯。主隊於聯賽2連勝後，目前排積分榜第2位，可是祖記最近亦回勇，近8場所有比賽不敗收錄5勝3和，大戰味濃。而皇家馬德里就會在西甲主場對愓爾達，主隊鋒將基利安麥巴比最近入球停不了，剛周仗中贏畢爾包時梅開二，今仗再以士哥為目標。

值得一提，曼聯到周一深夜才出戰，作客以2分排包尾的狼隊。紅魔最近對中下游球隊經常失分，中後場經常出現突然不集中的問題，今仗隨時遇上難題。

曼聯近期頻頻失分。法新社

狼隊在14輪英超只有2分。法新社

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

下午1:00 日職 鹿島鹿角 對 橫濱水手 TVB myTV Super

下午1:00 日職 柏雷素爾 對 町田澤維亞 TVB myTV Super

晚上8:30 英超 阿士東維拉 對 阿仙奴 Viu 96、Now621、611台

晚上10:30 德甲 史特加 對 拜仁慕尼黑 Now643台

晚上11:00 英超 曼城 對 新特蘭 Now621台

晚上11:00 英超 熱刺 對 賓福特 Now623台

晚上11:00 英超 般尼茅夫 對 車路士 Now622台

深夜1:00 意甲 國際米蘭 對 科木 Now638台

深夜1:30 英超 列斯聯 對 利物浦 Now621、611台

深夜1:30 西甲 貝迪斯 對 巴塞隆拿 Now632台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上10:00 英超 白禮頓 對 韋斯咸 Now621台

深夜0:30 英超 富咸 對 水晶宮 Now621台

深夜0:30 德甲 多蒙特 對 賀芬咸 Now639台

深夜3:45 意甲 拿玻里 對 祖雲達斯 Now638台

深夜4:00 西甲 皇家馬德里 對 切爾達 Now632台

周一

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

深夜3:45 意甲 拖連奴 對 AC米蘭 Now638台

深夜4:00 英超 狼隊 對 曼聯 Now621、611台

