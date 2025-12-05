韓職│FC首爾宣布連格約滿離隊 下周三上演告別賽 離開為尋求新挑戰

FC首爾周五在官方社交媒體宣布，陣中英格蘭鋒將兼隊長連格(Jesse Lingard)月底合約完結後，將會離開球隊，結束2年韓職生涯。會方表示一直與連格商討續約，但連格決定尋求新挑戰，所以尊重他的決定，這名32歲前曼聯球員亦指這是不容易的決定，並透露下周三(10日)主場對墨爾本城的亞冠精英盃，是其告別戰。

2年合約將屆滿

連格於2024年2月以自由身加盟FC首爾，至今代表球會於各賽事上陣66場，取得18球10助攻，包括今季40場貢獻12個入球和7次助攻，他在上季中開始更接過隊長臂章。此子與FC首爾的2年合約，於今季完結後屆滿，如今決定約滿後離開，球會在聲明中給予他高度評價：「過去2年間，連格作為韓職歷史上身價和知名度最高的球員，展現出獨特的影響力。他不僅大幅提升了FC首爾的賽場表現，還顯著增強了球會的品牌價值與行業地位，更成為既能代表球隊，又能象徵整個韓職的標誌性球員，創造了歷史。」

離隊尋求新挑戰

FC首爾還透露，他們曾真誠和長時間與連格傾談，嘗試遊說他留隊更耐，但他已作出決定。再者考慮到連格過去兩年對球隊的無私奉獻，以及他的級數及地位，所以尊重他的決定。連格亦在社交媒體感謝首硬：「與FC首爾進行積極的討論後，我們達成協議，我在今季完結後離隊，最後一場比賽於12月10日舉行。這不是容易的決定，我在南韓的日子實在難以置信，無論是足球、氣氛和熱刺都是頂級，我不會忘記在球會的這段日子。感謝FC首爾、隊友、教練團和所有人的信任。」

有傳或轉戰美職

下周三亞冠精英盃FC首爾主場對墨爾本城，將是這名32歲前曼聯鋒將的告別戰。此子下一站仍未確定，但有傳會轉戰美職。

連格在IG宣布離隊的消息。連格IG截圖

連格至今為FC首爾上陣66場，取得18球10助攻。美聯社

