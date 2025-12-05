西甲｜阿諾特腿傷料需休養兩個月 錯過歐聯鬥曼城

今季由利物浦轉投皇家馬德里的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），昨日貢獻首個西甲助攻的同時收到壞消息。於昨日擊敗畢爾包一役傷出的他，據報將要長唞2個月。

季初已因傷唞6周

阿諾特今季受傷患困擾，各項賽事只上陣11場；他於9月20日10月尾、有大約6周時間均因大腿後肌的傷勢休養，到11月4日歐聯作客倒戈利物浦一役，才後備落場復出，踢了9分鐘。這名英格蘭守將之後一場再次後備上陣踢7分鐘，及後3場均正選上陣兼踢足全場。

阿諾特昨日貢獻首個西甲助攻。路透社

阿諾特同一場於55分鐘傷出。法新社

阿諾特預計需要長唞兩個月。美聯社

昨日以3：0擊敗畢爾包一役，阿諾特再次獲派正選上陣，並於7分鐘貢獻他在西甲的首次助攻，助球隊打開紀錄；之後42分鐘皇馬擴大比數的入球，他的傳送亦成間接助攻。可是，他於55分鐘由傷退下火線。皇馬賽後發表阿諾特的醫療報告，指其左腿股四頭肌的股直肌有損傷。《BBC》引述消息指，估計阿諾特將需要休養兩個月。皇馬目前於西甲排次席，落後榜首的巴塞隆拿1分。歐聯方面，「銀河艦隊」暫列第5位，下一場的對手是曼城。