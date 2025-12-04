Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜宏福苑大火後港超聯復賽 古度拉關鍵1球助高力北區1:1逼和大埔

足球世界
大埔宏福苑上周發生五級大火，造成過百人死傷，上周的港超賽事亦宣佈延後舉行。今日進行高力北區主場對大埔的補賽，今場的收益亦會捐助給災民，球員們都有戴上黑紗作賽，並在賽前為宏福苑大火遇難者默哀一分鐘。最終大埔先有陳肇鈞為球隊先開記錄，但不久即被古度拉門前燙射追平，最終北區1:1逼和大埔。

北區主場惡鬥大埔 古道拉射入扳平入球1:1逼和大埔

北區今日在北區運動場主場迎戰大埔，一開波雙方就已經攻勢不斷，4分鐘大埔先有添姆高夫斯禁區外遠射，但被北區門將李瀚灝撲出，隨後大埔再有27分鐘再有伊高沙托尼趁對手解圍大遠嘗試攻門，可惜偏出，28分鐘北區開出罰球造成門前混戰，格蘭特門前燙射但被謝家榮撲出，之後北區雖有製造不少機會，但都無功而還。

但下半場風雲變色，易邊後51分鐘陳肇鈞接應費蘭度左路傳中，遠柱鏟射破網，為大埔領先1:0，但其後北區立即作出回應，57分鐘艾路保利達禁區頂直傳，古度拉殺入禁區接應燙射破網，為北區追平1:1，隨後北區繼續不斷製造攻勢，59分鐘格蘭特勁射，但被謝家榮攔出，古度拉後上補射可惜高出，到76分鐘，艾路保利達主射罰球僅中楣彈出。最終以高力北區1:1逼和大埔。

堅sir：現在沒有事情比宏福苑重要

大埔主教練李志堅賽後表示日常用作操練的廣福球場因宏福苑大火而未能使用，球隊亦有另覓地點作操練，但他也直言沒有事情比宏福苑的事情重要，堅sir一度哽咽表示：「我哋係大埔，我自己都住咗20幾年，所有嘅人和事都好近，即係我諗我哋面對工作，先應付咗自己嘅嘢。」大埔之後在周日亦會作客港會，當日大埔和港會合作舉行足球同樂日，邀請受災兒童免費觀賽和送禮，為此李志堅亦特意感謝港會的幫助。

