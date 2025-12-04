Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔球迷以足球療癒社區創傷 球迷表示：大埔球隊，可以令到大埔的人一齊睇波

足球世界
更新時間：19:10 2025-12-04 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-04 HKT

港超聯賽今天（周四）下午上演大埔足球隊作客北區的補賽，在非傳統賽事時段仍吸引613名球迷湧入球場，客軍球迷區更全數滿座。球隊最終與北區1:1握手言和，各取一分。但場外展現的社區凝聚力，遠比一分積分更為珍貴。

即使居住在北區，但球迷李生追隨大埔已近七載，凡有賽事必盡量到場，上次亞冠2比賽，他更加前往澳洲支持愛隊。問及為何在週四下午特別赴會，他沉默片刻後坦言：「過去發生的事，就算喺澳洲睇新聞，見到頭條都會好心痛。」如今他經過相關地點仍會刻意繞道。李生認為足球隊大埔嘅意義是：「我覺得是團結，可以令到大埔的人一齊睇波。」

追隨大埔十幾年的蔡先生直言，此戰意義重大，所以特別請假到場支持。他解釋：「始終大埔在遇到那場災難之後，（球隊）第一次回來本地賽事，其實我都需要來做一些表態、支持球隊也好、社區也好，我覺得都值得請假來。 」自球隊升班起支持至今的資深球迷張先生表示球隊對大埔相當重要，他和一眾球迷都支持大埔十餘年，球隊成為凝聚社區和居民的一個連結：「(球隊)凝聚到整個社區，一定要有這支球隊。就算他之前降班去甲組，或者去哪裡，我都照樣會去睇。」

記者、攝影：廖偉業

