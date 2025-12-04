Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│巴塞隆拿未必買斷拉舒福特 嫌佢逼搶力度低+人工高

足球世界
更新時間：18:29 2025-12-04 HKT
發佈時間：18:29 2025-12-04 HKT

今季以借將身分從曼聯轉投巴塞隆拿的拉舒福特，雖然在巴塞脫胎換骨，成功重振一度沉寂的職業生涯。然而，儘管他在場上交足功課，但巴塞認為他在前場逼搶力度不足，加上薪酬高昂，對是否以3000萬歐羅買斷他，仍然懸而未決。

拉舒福特交出6入球9助攻

在拉芬夏比洛尼因傷缺陣長達兩個月期間，拉舒福特臨危受命，並迅速抓緊機會，在主帥費歷克的麾下奠定主力位置。他憑藉出色的盤帶突破和創造力，在進攻端屢屢製造威脅，並將其轉化為亮麗的數據，19場各賽事收錄6入球9助攻，其表現深得隊友及教練組讚賞，普遍認為他已找回昔日頂級射手的風采。

兩大因素令巴塞猶豫

然而西班牙記者Alfredo Martinez透露，福仔要「坐正」成為魯營球場的永久一員，仍然困難重重。消息人士指，巴塞因兩方面因素而猶豫不決，首次球會內部有聲音認為其前場逼搶力度不足，未能完全貫徹費歷克的高強度壓迫戰術理念。而其高昂的薪酬，亦令財政問題未完全解除的巴塞，未敢輕言作出行動。

巴塞已物色其他球員

據報，巴塞已未雨綢繆，開始在市場上物色其他年輕邊路球員作為後備方案，以防最終放棄買斷福仔。里昂的20歲比利時小將科芬拿、科隆的19歲德國新星馬拉，以及效力RB萊比錫的挪威天才邊鋒努薩，均已進入巴塞的觀察名單。

