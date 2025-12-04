英超│曼聯今晚贏韋斯咸即上第5 艾摩廉認一周一賽 要爭歐聯席位

周中英超快車最後一仗今晚(5日)上演，曼聯主場迎戰韋斯咸，主隊如果全取3分，就會升到第5位，挑戰歐聯區。紅魔領隊魯賓艾摩廉矢言，在球隊今季僅一周一賽的情況下，應該要取得歐聯席位，如果真的升到前5位，之後就要想辦法保住位置。(Now621、611台周五凌晨4:00直播)

贏波升上第5位

曼聯目前以21分排第9位，比第5、6位的水晶宮同新特蘭少2分，落後第4位的車路士3分，他們如果在今晚快車擊敗韋斯咸，就會壓過水晶宮升到第5位，今季首次躋身前5位，挑戰歐聯區。魯賓艾摩廉周三出席賽前記者會指，歐聯席位是最低消費：「每周只踢一場比賽，你就要去爭聯歐聯資格。看看積分榜，大家只差2分，一周時間，一切都會改變，所以我目前的做法，就是關注下一場比賽，逐步逐步來。」

一周一賽要爭歐聯席位

這名葡萄牙少帥續指，如果真的上到前5位，就要想辦法保住位置：「我希望一直可以保持這位置附近，其他就之後再努力。」