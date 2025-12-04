英超│阿士東維拉4:3白禮頓 艾馬利領軍升上第3 未來5輪4對「Big6」

周三英超快車，阿士東維拉作客白禮頓克服落後2球的劣勢，最終贏4:3，升上積分榜第3位。該隊領隊艾馬利以62場勝仗，成為維拉隊史在英超贏波次數最多的領隊，不過他在未來5輪聯賽將會面對巨大考驗，將會4次與「Big6」球隊交手，包括周六主場硬撼舊將、榜首的阿仙奴。

維拉英超4連勝升上第3位

維拉今場造訪白禮頓，被敵衛雲赫基先開紀錄，加上守將柏奧托利斯擺烏龍，29分鐘落後0:2。幸好球隊站穩陣腳後反客為主，由射手奧尼屈堅斯連入2球，半場已追和2:2。他們於換邊後有中場阿馬度奧拿拿頭槌建功，鋒將唐耶爾馬倫又有收穫，最終4:3擊敗白禮頓。連同今仗，維拉在各賽事6連勝，包括英超連贏4場，14輪累積27分，壓過車路士升上第3位。

艾馬利破隊史英超贏波紀錄

而領隊艾馬利亦改寫維拉歷史，今場是他入主後帶隊贏得的第62場英超，1場之差超越兩大名帥佳哥利和馬田奧尼爾，成為隊史在英超贏波次數最多的領隊。他矢言聯賽排名證明他們的努力：「積分榜對我們來說非常重要。我們知道有多困難。我們需要努力拚搏，拿出最佳表現。感謝球迷的支持和球員努力，才能在落後2球下反勝。」

維拉未來5輪4對「Big6」

不過緊接下來的聖誕快車，才是對艾馬利的最大考驗。維拉周六就要在英超主場硬撼阿仙奴，到本月31日又要作客再對後者，其間3輪聯賽又要在地頭鬥曼聯，以及造訪車路士，未來5輪4對「Big6」球隊，艾馬利矢言：「我們知道在英超與強隊交手，有多麼艱難。身後的球隊會為我們帶來很大壓力，周六主場迎戰阿仙奴，我們要保持謙遜，踢出最好的比賽。」

維拉未來5輪英超賽程

日期 賽事

06-12 阿仙奴(主)

14-12 韋斯咸(客)

21-12 曼聯(主)

27-12 車路士(客)

30-12 阿仙奴(客)