英超│阿仙奴又零封贏波 後防傷兵潮有奇兵幫手 賓韋特第2次正選交頂級表現

阿仙奴在周三英超快車主場2:0擊敗賓福特，本季聯賽第8次於無失球的情況下取勝，比率達到80%。更難能可貴的是，槍手近期面對後防傷兵潮，今仗再有中堅基斯甸摩斯基拿傷出，右閘祖利安添巴又輪休先任後備，幸好有奇兵幫手，第2次正選出場的賓韋特(Ben White)交出6次搶斷、6次解圍的頂級表現，還有1記助攻，成為比賽最佳球員。

賓韋特今季英超第2次正選

今場阿仙奴對比剛輪英超賽和車路士，正選陣容共作出3個變動，包括讓右閘祖利安添巴輪休，由本季英超第2次正選的賓韋特頂替其位置。然而在一對正選中堅威廉沙列巴和加比爾馬加希斯俱養傷下，摩斯基拿今仗於44分鐘又傷出，要由添巴入替客串，幸好一條副選防線仍然保持不失，兵工廠得以靠米基爾馬連奴和布卡約沙卡各入一球贏2:0。

不失球贏波比率達80%

阿仙奴今季英超第8次於不失球的情況下贏波，佔10場勝仗中80%，成為隊史聯賽零封勝率最高的賽季。該隊領隊阿迪達矢言最開心是球隊在傷兵潮下仍然做到不失球：「在我們傷兵滿營下做到，特別重要。我們失去了沙列巴、馬加希斯，今場又失去摩斯基拿，這確實是一個持戰，但賓韋特今天非常出色。只要有機會，每個人都能發揮出色。在需要的時候總有人挺身而出，這是最重要的一點。」

賓韋特做最佳球員

事實上賓韋特的表現，完全不似久疏戰陣。他今場貢獻6次搶斷和贏得10次對抗，都是全場最高，6次解圍亦屬全隊之最，進攻端還有4次射中、2次關鍵傳球，其中一次轉化成助攻，賽和當選最佳球員。此子矢言槍手很多後備球員都有正選的實力：「有些球員在其他球隊可能是正選，但在這裡可能連1分鐘的出場時間都沒有。我今季的上陣時間不多，因為隊友們的表現都非常出色。我認為關鍵是支持所有人，無論那一位出場都要團結一致，一但獲得機會就要全力以赴。」