Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴又零封贏波 後防傷兵潮有奇兵幫手 賓韋特第2次正選交頂級表現

足球世界
更新時間：12:23 2025-12-04 HKT
發佈時間：12:23 2025-12-04 HKT

阿仙奴在周三英超快車主場2:0擊敗賓福特，本季聯賽第8次於無失球的情況下取勝，比率達到80%。更難能可貴的是，槍手近期面對後防傷兵潮，今仗再有中堅基斯甸摩斯基拿傷出，右閘祖利安添巴又輪休先任後備，幸好有奇兵幫手，第2次正選出場的賓韋特(Ben White)交出6次搶斷、6次解圍的頂級表現，還有1記助攻，成為比賽最佳球員。

賓韋特今季英超第2次正選

今場阿仙奴對比剛輪英超賽和車路士，正選陣容共作出3個變動，包括讓右閘祖利安添巴輪休，由本季英超第2次正選的賓韋特頂替其位置。然而在一對正選中堅威廉沙列巴和加比爾馬加希斯俱養傷下，摩斯基拿今仗於44分鐘又傷出，要由添巴入替客串，幸好一條副選防線仍然保持不失，兵工廠得以靠米基爾馬連奴和布卡約沙卡各入一球贏2:0。

不失球贏波比率達80%

阿仙奴今季英超第8次於不失球的情況下贏波，佔10場勝仗中80%，成為隊史聯賽零封勝率最高的賽季。該隊領隊阿迪達矢言最開心是球隊在傷兵潮下仍然做到不失球：「在我們傷兵滿營下做到，特別重要。我們失去了沙列巴、馬加希斯，今場又失去摩斯基拿，這確實是一個持戰，但賓韋特今天非常出色。只要有機會，每個人都能發揮出色。在需要的時候總有人挺身而出，這是最重要的一點。」

賓韋特做最佳球員

事實上賓韋特的表現，完全不似久疏戰陣。他今場貢獻6次搶斷和贏得10次對抗，都是全場最高，6次解圍亦屬全隊之最，進攻端還有4次射中、2次關鍵傳球，其中一次轉化成助攻，賽和當選最佳球員。此子矢言槍手很多後備球員都有正選的實力：「有些球員在其他球隊可能是正選，但在這裡可能連1分鐘的出場時間都沒有。我今季的上陣時間不多，因為隊友們的表現都非常出色。我認為關鍵是支持所有人，無論那一位出場都要團結一致，一但獲得機會就要全力以赴。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
5小時前
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
10小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
18小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
19小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
21小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
19小時前