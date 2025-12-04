英超│域斯折射入波變烏龍球 聯賽仍無入波、助攻 冷靜面對：「最緊要入網﹗」

域斯(Florian Wirtz)今夏加盟利物浦後，仍未打開入波和助攻的帳戶，他在周三英超快車主場1:1賽和新加蘭時，攻入扳平入球，幾經辛苦終有實質貢獻。可是這記入球是省中客軍右閘洛迪梅基尼改變方向破網，最後計算後者的烏龍球，並非域斯士哥，意味此子仍未開齋，但他賽後並不介意，直言皮球入波幫到球隊就可以。

折射入波改判烏龍球

今季以1億2500萬鎊從利華古遜來投後，域斯仍未踢出應有水準，英超賽場入球和助攻欠奉，僅在5場盃賽合共取得3次助攻。這名22歲德甲鋒將今場終於起腳將皮球放入網，比賽去到81分鐘，他在禁區偏右位置接應中場居迪斯鍾斯的傳送後，扣過客軍3名守將，再在另外兩位敵軍封阻前起左腳施射，皮球省中洛迪梅基尼的腳徑彈高，再直飛網窩，紅軍憑這個入球1:1賽和新特蘭。

13場英超0球0助攻

然而由於他起腳施射後，皮球明顯偏斜，折射改變方向才直飛網窩，所以判為洛迪梅基尼的烏龍球，而非域斯入球，意味他在英超的入球和助攻荒增至13場。不過域斯並不介意：「這不重要。我們扳平了。我們想贏波，這才是最重要的。」同時他指自己很開心加盟利物浦，認為正朝正確的方向前進，相信情況很快就會有改善，球隊會重回勝軌。