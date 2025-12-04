Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士1：3列斯聯跌落第4位 落後阿仙奴9分

足球世界
更新時間：07:24 2025-12-04 HKT
發佈時間：07:24 2025-12-04 HKT

車路士今晨於英超作客列斯聯，以1：3落敗。「藍戰士」聯賽連續兩場失分，跌落4位，落後阿仙奴9分。

車路士於6分鐘便失守，列斯聯一次左路角球，查卡比祖爾（Jaka Bijol）於前柱接應頂入。主隊於43分鐘擴大領先優勢，他們的前場緊逼奏效，最終由田中碧（Ao Tanaka）於禁區頂勁射破網。列斯聯半場以2：0領先。

高爾彭馬復出。路透社
艾達拉比奧約犯錯，最終卡維特利雲輕鬆為列斯聯射成3：1。路透社
柏度尼圖一度為車路士追近比數。路透社
田中碧為列斯聯射成2：0。路透社

艾達拉比奧約犯錯致失球

車路士於48分鐘險些再失守，盧卡斯尼美查接應右路傳中第一時間撞射，被車路士門將羅拔山齊士擋走。藍戰士於50分鐘追近比數，柏度尼圖（Pedro Neto）接應左路傳中，於後柱近門射入。但車路士於72分鐘再次於後場被逼甩控球權，守將艾達拉比奧約禁區內控球，一不留神被諾亞奧卡科（Noah Okafor）「打荷包」，最終卡維特利雲為列斯聯射成3：1完場。

車路士續上場賽和阿仙奴後，再於英超失分。他們賽後以7勝3和4負得24分，跌落第4位，落後榜首的阿仙奴9分。列斯聯則暫時脫離降班區，以4勝2和8負得14分升上第17位。

