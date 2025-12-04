Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴2：0賓福特 榜首續領先5分 再有中堅受傷

足球世界
更新時間：07:20 2025-12-04 HKT
發佈時間：07:20 2025-12-04 HKT

阿仙奴今晨於英超主場迎戰賓福特，憑米基爾馬連奴（Mikel Merino）和布卡約沙卡（Bukayo Saka）各建一功，以2：0破敵。阿仙奴續排榜首，領先次席的曼城5分。

基斯甸摩斯基拿傷出

阿仙奴於11分鐘打開紀錄，一次右路的組織，馬度基（Madueke）後腳交予賓韋特（Ben White），後者落底線傳中，馬連奴楔前接應頂入。賓福特於21分鐘有扳平的黃金機會，奇雲舒哈迪（Kevin Schade）接應右路的角球，於小禁區無人看管下迎頂，但阿仙奴門將大衛拉耶反應快托高皮球後中楣彈出。阿仙奴於44分鐘收到壞消息，中堅基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）傷出，由祖利安添巴入替；這是「槍手」第3名中堅傷兵，在此之前正選中堅威廉沙列巴和加比爾馬加希斯正在養傷。

基斯甸摩斯基拿傷出。路透社
基斯甸摩斯基拿傷出。路透社
沙卡於91分鐘為阿仙奴鎖定勝局。路透社
沙卡於91分鐘為阿仙奴鎖定勝局。路透社
阿仙奴2：0賓福特。路透社
阿仙奴2：0賓福特。路透社
馬連奴為阿仙奴打開紀錄。路透社
馬連奴為阿仙奴打開紀錄。路透社

沙卡91分鐘鎖定勝局

半場以1：0領先的阿仙奴，下半場幾次射門，均被賓福特門將基利靴（Caoimhin Kelleher）左飛右撲化解。「槍手」要到補時才鎖定勝局，91分鐘，沙卡接應馬連奴的傳送，起左腳施射被基利靴撲到，但皮球仍然彈入網。阿仙奴賽後以10勝3和1負得33分續排榜首，繼續領先次席的曼城5分。賓福特則以6勝1和7負得19分，暫列13位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
5小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
14小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
11小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
14小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
19小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
9小時前