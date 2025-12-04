英超｜阿仙奴2：0賓福特 榜首續領先5分 再有中堅受傷

阿仙奴今晨於英超主場迎戰賓福特，憑米基爾馬連奴（Mikel Merino）和布卡約沙卡（Bukayo Saka）各建一功，以2：0破敵。阿仙奴續排榜首，領先次席的曼城5分。

基斯甸摩斯基拿傷出

阿仙奴於11分鐘打開紀錄，一次右路的組織，馬度基（Madueke）後腳交予賓韋特（Ben White），後者落底線傳中，馬連奴楔前接應頂入。賓福特於21分鐘有扳平的黃金機會，奇雲舒哈迪（Kevin Schade）接應右路的角球，於小禁區無人看管下迎頂，但阿仙奴門將大衛拉耶反應快托高皮球後中楣彈出。阿仙奴於44分鐘收到壞消息，中堅基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）傷出，由祖利安添巴入替；這是「槍手」第3名中堅傷兵，在此之前正選中堅威廉沙列巴和加比爾馬加希斯正在養傷。

基斯甸摩斯基拿傷出。路透社

沙卡於91分鐘為阿仙奴鎖定勝局。路透社

阿仙奴2：0賓福特。路透社

馬連奴為阿仙奴打開紀錄。路透社

沙卡91分鐘鎖定勝局

半場以1：0領先的阿仙奴，下半場幾次射門，均被賓福特門將基利靴（Caoimhin Kelleher）左飛右撲化解。「槍手」要到補時才鎖定勝局，91分鐘，沙卡接應馬連奴的傳送，起左腳施射被基利靴撲到，但皮球仍然彈入網。阿仙奴賽後以10勝3和1負得33分續排榜首，繼續領先次席的曼城5分。賓福特則以6勝1和7負得19分，暫列13位。