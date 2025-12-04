英超｜領隊被網暴成常態 艾摩廉不看社交媒體：在這世上生存唯一方法

曼聯將於周四深夜英超主場迎戰韋斯咸，領隊魯賓艾摩廉（Rúben Amorim）出席賽前記者會，回應有關領隊被網暴的提問。艾摩廉直言自己不看任何相關資訊：「這是我在這世上生存的唯一方法。」

「不看任何關於曼聯的討論」

《BBC》早前對社交媒體的帖文作出了調查報道，有記者就着領隊們在網絡世界遭受大量辱罵，向艾摩廉詢問看法。艾摩廉直言網絡暴力成為所有行業的常態：「想我們這樣被放在鎂光燈下，就更困難了。但我不看這些東西，我不是在假裝，我真的不看。我要保護自己。我不看電視上任何關於曼聯的討論，不是因為我不同意，很多時候我其實都同意你們的觀點，但這是讓我保持健康的方式。」

艾摩廉表示不看任何曼聯相關討論。美聯社

艾摩廉回應領隊被網暴的問題。路透社

艾摩廉表示有與犯錯的約羅溝通。路透社

「不為賺錢放棄正常生活」

艾摩廉續道：「當然，我因此在Instagram損失了贊助收入。我本來可以賺很多錢，但對我而言，生活品質、保護家人、過正常生活，這些更加重要，為了多一些美元或英鎊而放棄這些並不值得。而且沒有人在球隊輸波或表現不濟時，比我對自己更苛刻。網絡辱罵現在真的很常見，所以對我來說，這是我在這世上生存的唯一方法。」

講到心理壓力，小將約羅（Leny Yoro）於上仗鬥水晶宮因犯錯輸12碼，被換走時顯得非常失望。艾摩廉對此表示：「我有與他溝通，因為他想很多。他犯錯後一直掙扎，因為他太年輕，想將所有事都做好。他在成長階段，好的方面是，這顯示出他的重視，並知道那場不是他最好的表現。所以他已經準備好，迎接另一個挑戰。」