西甲｜阿諾特聯賽首獻助攻後傷出 皇家馬德里3：0畢爾包

足球世界
更新時間：05:24 2025-12-04 HKT
發佈時間：05:24 2025-12-04 HKT

皇家馬德里今晨於西甲作客畢爾包，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）貢獻他於西甲首次助攻，但他及後傷出。皇馬最終仍以3：0擊敗對手，追至落後巴塞隆拿1分，暫居次席。

7分鐘，畢爾包於左路推進不果，被阿諾特截得皮球，他推前幾步後長傳予基利安麥巴比（Kylian Mbappé），後者推過幾名畢爾包守將後，於禁區頂起右腳破網；這是阿諾特於西甲的首次助攻。42分鐘皇馬拉開比數，阿諾特亦應記一功，今次他於右路傳中予遠柱旳麥巴比，後者頭槌二傳，最終卡馬雲加（Eduardo Camavinga）輕鬆頂入。

阿諾特在西甲首次助攻。路透社
麥巴比個人梅開二度。美聯社
阿諾特傷出。法新社
阿諾特於55分鐘退下火線。美聯社
麥巴比梅開二度

半場領先2：0的皇馬，於55分鐘有阿諾特受傷，需要退下火線。皇馬於59分鐘鎖定3：0勝局，麥巴比於禁區外起右腳射近柱，射破烏尼西蒙（Unai Simón）的十指關，個人梅開二度。這是麥巴比今季第16個西甲入球，於射手榜遙遙領先；並列次席的有巴塞隆拿的費倫托利斯、羅賓利雲度夫斯基和馬略卡的梅利基（Vedat Muriqi），他們均攻入8球。

皇馬最終3蛋派畢爾包，西甲3連和的頹勢告終，賽後以11勝3和1負得36分，排聯賽榜第2位，落後榜首的巴塞隆拿1分。畢爾包則以6勝2和7負得20分，暫列第8位。

