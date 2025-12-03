Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦今晚對新特蘭 史洛特避談沙拿會否出場 「我都唔想咁﹗」

足球世界
更新時間：18:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-03 HKT

利物浦今晚英超快車將會在主場迎戰新特蘭，焦點落在射手穆罕默德沙拿會否出場。上輪聯賽紅軍領隊史洛特收起這名埃及前鋒，沒有派他上陣，球隊就贏波重回正軌，史帥被問及今仗會否讓他出場，他避而不答，還指自己和利物浦球迷都不想見到這樣的情況。(Now621、611台周四凌晨4:15直播)

史洛特迴避沙拿今場上陣時間

上輪英超作客韋斯咸前，利物浦領隊史洛特決定變陣，將表現一直平平的穆罕默德沙拿放入後備席，以蘇保斯拉爾出任右翼，球隊最終贏2:0，收錄近8場聯賽第2勝。沙拿在該仗坐足90分鐘板凳沒有出場，外界關心今仗主場對新特蘭他會否回歸，史洛特卻有心迴避：「多名鋒將包括阿歷山大伊沙克和域斯，我覺得他們肯定不能在一周三賽時踢滿90分鐘的比賽。我要等等他們的狀態，決定是否能一開始就出場。只要不受傷，大家都可以參加3場比賽，這是一個合理的假設。」

史帥：大家都唔想沙拿做後備﹗

同時史帥亦指自己和利物浦球迷都不想沙拿任後備：「對大家來說都不是好事。對廣大的利物浦球迷而言，情況肯定不理想；對我個人而言，也是如此感受。沙拿一直以來都是舉足輕重和不可或缺的球員，所有人的內心深處，都渴望能在球場上看到他的最佳狀態。我內心深處都期望見到他在場上，發揮自己的進攻才華和能力。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 6消防裝置承辦商被捕
突發
12分鐘前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
23小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
5小時前
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
5小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT