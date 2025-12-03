英超│利物浦今晚對新特蘭 史洛特避談沙拿會否出場 「我都唔想咁﹗」

利物浦今晚英超快車將會在主場迎戰新特蘭，焦點落在射手穆罕默德沙拿會否出場。上輪聯賽紅軍領隊史洛特收起這名埃及前鋒，沒有派他上陣，球隊就贏波重回正軌，史帥被問及今仗會否讓他出場，他避而不答，還指自己和利物浦球迷都不想見到這樣的情況。(Now621、611台周四凌晨4:15直播)

史洛特迴避沙拿今場上陣時間

上輪英超作客韋斯咸前，利物浦領隊史洛特決定變陣，將表現一直平平的穆罕默德沙拿放入後備席，以蘇保斯拉爾出任右翼，球隊最終贏2:0，收錄近8場聯賽第2勝。沙拿在該仗坐足90分鐘板凳沒有出場，外界關心今仗主場對新特蘭他會否回歸，史洛特卻有心迴避：「多名鋒將包括阿歷山大伊沙克和域斯，我覺得他們肯定不能在一周三賽時踢滿90分鐘的比賽。我要等等他們的狀態，決定是否能一開始就出場。只要不受傷，大家都可以參加3場比賽，這是一個合理的假設。」

史帥：大家都唔想沙拿做後備﹗

同時史帥亦指自己和利物浦球迷都不想沙拿任後備：「對大家來說都不是好事。對廣大的利物浦球迷而言，情況肯定不理想；對我個人而言，也是如此感受。沙拿一直以來都是舉足輕重和不可或缺的球員，所有人的內心深處，都渴望能在球場上看到他的最佳狀態。我內心深處都期望見到他在場上，發揮自己的進攻才華和能力。」