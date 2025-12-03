英超│基斯甸羅美路倒掛入波 熱刺兩名中堅成次席和3號射手

熱刺中堅兼隊長基斯甸羅美路(Cristian Romero)在周二英超化身前鋒，梅開二度率隊作客2:2逼和紐卡素，其插水式頭槌和倒掛入波，獲領隊湯馬士法蘭克大讚猶如前鋒般高質。此子今場入2球後，立即並列成球隊今季英超3號射手，而次席射手是另一中堅雲迪雲，2人撐起球隊。

羅美路兩個入波有前鋒風範

基斯甸羅美路今場打開本季英超入球帳戶，更一口氣連入2球，他先在78分鐘接應翼鋒古度斯射傳中，攝位插水式頭槌頂入。到補時5分鐘，此子又在一次角球攻勢中，向後調整步伐再倒掛施射，皮球彈地兩次再入網，成為球隊的和波功臣。羅美路登陸5大聯賽後，首次於1場比賽入2球，他矢言其倒掛入球的靈感來自阿根廷國家隊隊友美斯：「我每天都看美斯於國家隊的比賽，他的入球非常精彩。」

並列熱刺英超3號射手

熱刺領隊湯馬士法蘭克亦大讚羅美路有中鋒影子：「他是一名頂級球員，我們都知道這一點。他今場的整體表現非常出色，首個入球擺脫了禾達美迪再頂入，這球堪稱前鋒的經典入球。」

雲迪雲3球屬次席射手

而羅美路梅開二度後，與柏比沙亞、祖奧包連夏、古達斯、班倫莊臣和馬菲爾泰爾並列為熱刺英超第3號射手。另一中堅雲迪雲就以3球成球隊次席射手，兩人在攻守兩端都撐起熱刺。