英超│熱刺2度落後逼和紐卡素 主帥法蘭克表滿意 惟一數據打臉比上季更差

足球世界
更新時間：12:48 2025-12-03 HKT
發佈時間：12:48 2025-12-03 HKT

周二英超快車，熱刺作客紐卡素2度落後下，憑中堅基斯甸羅美路梅開二度逼和2:2。熱刺終止喜鵲各項主場比賽6連勝走勢，領隊湯馬士法蘭克直言滿言賽果和球隊表現，可是他們所有賽事已5場不勝，加上完成14輪英超後僅得19分，比上季同期還要少1分，數據無情地打臉。

熱刺兩度落後逼和

今場比賽4個入球都在下半場中後段才出現，紐卡素於71分鐘由中場兼隊長般奴古馬雷斯接應射手禾達美迪的回傳，右腳撞射破網打破僵局。熱刺於8分鐘後扳平，中堅基斯甸羅美路傳應傳中插水式頭槌頂入。喜鵲在86分鐘搏到12碼，翼鋒安東尼哥頓操刀建功再次領先，可是羅美路於補時5分鐘再次挺身而出，在一次角球攻勢中施展倒掛，皮球彈地兩次再入網，兩軍最終賽和2:2。

法蘭克滿意球隊演出

熱刺兩度落後都扳平，終止喜鵲各項主場比賽6連勝走勢，難怪領隊湯馬士法蘭克滿意道：「球隊在這場比賽展現了出色的精神面貌和頑強拚搏精神，每支球隊都需要這樣的品質。聖占士公園向來不易踢，我對球隊最後60分鐘的整體表現非常滿意。球隊能夠迅速調整心態，應對逆境，做得非常好。」

聯賽各項數據都比上季差

然而數據指向另一方面，熱刺連同今仗在所有比賽已5場不勝，僅得2和3負。他們完成14輪後僅得19分，比上季同期少1分，同時入23球失19球排11位，3樣比去屆的28入球、15失球和排第10都要差，不少熱刺球迷都擔心球隊會重蹈去季覆轍，在英超排名越跌越低。

