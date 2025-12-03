英超│艾寧夏蘭特收錄英超100球 僅111場史上最快 「曼城前鋒就係不停入波﹗」

曼城在周二英超快車作客5:4擊敗富咸，先開紀錄的一球由射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)取得。這球是夏蘭特個人在英超第100個入球，只用了111場就達成此里程碑，是英超歷史上最快取得百球大關的球員。這名挪威中鋒表示這是值得驕傲的時刻，但很快就重拾冷酷的本色，指曼城的前鋒就是不停士哥，這只是自己的工作而已。

英超最快百球先生

艾寧夏蘭特於16分鐘接應翼鋒謝利美杜古的傳中，12碼點撞射破網，為曼城先開紀錄之餘，並收錄本季第15個英超入球，繼續在射手榜遙遙領放。而這球亦是他2022年登陸英超以來第100個入球，是歷來第35位英超百球先生，他只用了111場就達成，是英超歷史上最快取得百球大關的球員，比舊紀錄保持者舒利亞快了13場，第3位是141場的哈利卡尼。

艾寧夏蘭特先開紀錄。路透社

夏蘭特：入波是我的工作﹗

這名25歲挪威今場還收錄2次助攻，以出色表現賀里程碑，他矢言這是驕傲的時刻：「這是值得驕傲的時刻。為同一球會入百球意義非凡，而且這麼快就達成這個成就真的太棒了，我感到自豪和高興。」此子之後迅即回復冷酷的本色：「我已經說過很多次了，曼城的前鋒就是要不停取得入球，這是我的工作而已。」

不滿今仗僅入1球

此子還指下一個目標，是再入一百球。同時他亦表示今仗應該要上演帽子戲法，但最終只入一球，所以回去要再練習射門。

夏蘭特不滿今場只入1球。路透社

夏蘭特當選今場最佳球員，賀自己百球里程碑。路透社

