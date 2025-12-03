英超│曼城5:4富咸 領先4球差點被追和 哥迪奧拿：我驚到甩頭髮﹗

周二英超快車，曼城作客富咸一度輕鬆領先5:1下，下半場中段開始連失3球，最終驚險贏5:4，保住3分。該隊領隊哥迪奧拿笑言球迷肯定睇得過癮，享受這樣峰迴路轉的比賽，但自己當然不享受，緊張到甩頭髮了。同時他指如此意料不到的劇情，是英超獨有。

曼城一度領先5:1

曼城於16分鐘由中鋒艾寧夏蘭特接應謝利美杜古的傳中，12碼點撞射破網。36分鐘，中場雷恩達斯突破越位陷阱，單刀挑射破網；6分鐘後菲爾科頓又在禁區頂射入世界盃，藍月領先到3:0。富咸在上半場補時階段藉中場史密夫路維飛身頭槌頂入，追成1:3返回更衣室。

富咸連入3球追近

換邊後藍月再度發力，菲爾科頓和謝利美杜古於47分鐘和53分鐘各入一球，遙遙領先至5:1。正當以為比賽已經毫無懸念之際，富咸再起漣漪，伊禾比56分鐘禁區頂燙射得手，中場卓古美於71分鐘起，6分鐘內連續兩次左腳勁射破網，追成4:5，可惜最後未能扳平，曼城驚險取得3分。

哥迪奧拿：這是英超的風格﹗

藍月領隊哥迪奧拿賽後在記者會反問記者是否享受比賽，之後笑言：「我？我頭髮都快掉了﹗我以為球員和我合作都很開心，但今天證明了好像不是這樣。這是一場重要的比賽，我們拿到了3分，繼續前進。」同時哥帥指這樣高潮迭起的比賽，是英超獨有：「這就是英超，你根本控制不了，我知道大家肯定會問發生了甚麼，但我沒有答案。英超的比賽風格就是這樣，這就是這個聯賽的風格。」