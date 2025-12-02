港超聯│傑志1：0勝東區 賽前全體默哀 門票收益賑災

今晚（2號）旺角大球場上演港超聯賽事的補賽，由傑志對東區。傑志在全場2,374名球迷見證下，憑神田夢實一記精彩罰球，以1：0力克東區，賽後以5分優勢穩坐榜首。 賽前雙方為大埔火災死難者進行默哀，傑志全隊穿上黑色球衣作賽，東區球員則臂纏黑紗。今次比賽門票及限定店收益，連同傑志義賣球衣所得，將在不扣除成本下，全數撥捐「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，以足球傳遞關懷。

雙方上半場初期互有攻防，戰至8分鐘，球證因東區守門員李溢晉持球逾8秒，判罰傑志獲得禁區內間接自由球，成今季港超首次引用此例。雙方多次埋門，但都無功而返。直至上半場補時最後一刻先，由傑志中場神田夢實，於禁區頂勁射罰球，皮球經過人牆，直飛龍門，應聲入網。上半場傑志帶著一球優勢返回更衣室。

換邊後，傑志換入祖連奴，傑志組織多次攻勢，均被東區後防化解。直到71分鐘，東區華倫天奴挑過出迎的門將龐焯熙，可惜被回防伊拿拉文迪在空門前倒掛解圍。最終傑志將1：0勝果維持至完場，全取三分。

今仗獲選為最佳球員的是傑志中場伊拿拉文迪，賽後他謙稱：「能獲獎當然好，但我認為自己可以踢得更好。不過最重要是取得三分。」對於賽前為大埔火災的悼念活動，他神色凝重地表示：「那是一場巨大的悲劇，很多人喪生，此刻難以接受。我們為他們祈禱，希望這樣的悲劇不再發生。」