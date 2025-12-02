Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯│傑志1：0勝東區 賽前全體默哀 門票收益賑災

足球世界
更新時間：23:42 2025-12-02 HKT
發佈時間：23:42 2025-12-02 HKT

今晚（2號）旺角大球場上演港超聯賽事的補賽，由傑志對東區。傑志在全場2,374名球迷見證下，憑神田夢實一記精彩罰球，以1：0力克東區，賽後以5分優勢穩坐榜首。 賽前雙方為大埔火災死難者進行默哀，傑志全隊穿上黑色球衣作賽，東區球員則臂纏黑紗。今次比賽門票及限定店收益，連同傑志義賣球衣所得，將在不扣除成本下，全數撥捐「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，以足球傳遞關懷。

雙方上半場初期互有攻防，戰至8分鐘，球證因東區守門員李溢晉持球逾8秒，判罰傑志獲得禁區內間接自由球，成今季港超首次引用此例。雙方多次埋門，但都無功而返。直至上半場補時最後一刻先，由傑志中場神田夢實，於禁區頂勁射罰球，皮球經過人牆，直飛龍門，應聲入網。上半場傑志帶著一球優勢返回更衣室。

換邊後，傑志換入祖連奴，傑志組織多次攻勢，均被東區後防化解。直到71分鐘，東區華倫天奴挑過出迎的門將龐焯熙，可惜被回防伊拿拉文迪在空門前倒掛解圍。最終傑志將1：0勝果維持至完場，全取三分。

今仗獲選為最佳球員的是傑志中場伊拿拉文迪，賽後他謙稱：「能獲獎當然好，但我認為自己可以踢得更好。不過最重要是取得三分。」對於賽前為大埔火災的悼念活動，他神色凝重地表示：「那是一場巨大的悲劇，很多人喪生，此刻難以接受。我們為他們祈禱，希望這樣的悲劇不再發生。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民分享逃生驚險8分鐘 怒斥：是誰喪心病狂令火警鐘不響
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民分享逃生驚險8分鐘 怒斥：是誰喪心病狂令火警鐘不響
突發
2小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
4小時前
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物+餐飲優惠 惠康超市減$25/大家樂買一送一/自助餐8折 一方法即搶券！
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！
時尚購物
10小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
8小時前
宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議
宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
3小時前