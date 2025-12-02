西甲｜拉明耶馬唔想做新美斯 要行出屬於耶馬的路

拉明耶馬於巴塞隆拿青訓出身，年僅16歲便代表巴塞一隊出戰，升上一隊的第2個球季便協助巴塞贏得本土「三冠王」錦標，並協助西班牙贏得歐洲國家盃，成名之路與阿根廷球王美斯很相似，故此經常被拿來與美斯比較。然而，拉明耶馬強調不想當「新美斯」，只專注行出屬於拉明耶馬的路。

常被拿來與美斯比較

拉明耶馬與美斯同樣在巴塞青訓學校出身，兩人都是左腳球員但司職右翼，一樣是易足鋒將，連踢法都相似，都是喜歡切入射門和利用盤扭技術作個人突破再分球。而美斯職業生涯已累積8次贏得金球獎，拉明耶馬去年金球獎屈居亞軍，奪取金球獎相信只是時間問題。不過，拉明耶馬坦言不喜歡當「新美斯」或「美斯接班人」，他有信心行出屬於自己拉明耶馬的路。

耶馬要行自己的路

他說：「我尊重他(美斯)，是因為他所取得的成就，因為他對足球的貢獻。如果我們有機會在球場上相遇，我們會互相尊重，因為我們都是球員，而且在我看來，他是史上最佳球員。他也知道我是一名球員，我也尊重他，所以我們之間是相互尊重。我們都知道我不想成為美斯，美斯也知道我不想成為他。我只想走自己的路，僅此而已。我沒有想過要像他那樣踢球，或者穿上美斯穿過的10號球衣之類的。」

在美斯莫迪歷身上學傳球

不過，拉明耶馬還是在今年夏天正式接過美斯的巴塞10號球衣。耶馬續說：「「奇怪的是，我小時候並不怎麼運球，我進球很多，跑動也很多，但最重要的是，我對比賽的視野一直很好。小時候，我可能特別關注美斯，我注意到他的傳球方式很特別。我見過很多傳球好的球員，他們能傳長傳什麼的，但美斯的傳球就像進球一樣，用腳外腳背傳球，這就是我關注的重點。我也在莫德里奇身上看到過這種傳球方式。他們都是我喜歡的球員，而且我覺得這種傳球方式比運球更有意思，因為它更巧妙。」