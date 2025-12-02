意甲｜占美華迪首次「梅開二度」 領克雷莫納破博洛尼亞12場不敗身

今季轉戰意甲、由李斯特城加盟克雷莫納的前英格蘭國腳前鋒占美華迪（Jamie Vardy），周一首度於意甲梅開二度，協助克雷莫納作客以3:1爆冷擊敗博洛尼亞，並終止對方各項賽事連續12場不敗的強勢。

反客為主 華迪半場奠勝

賽前已錄得三連敗的克雷莫納今仗反客為主，踢出令人意外的表現。30分鐘，中場比安捷迪（Matteo Bianchetti）送出妙絕直傳，由皮耶路（Martin Payero）單刀為客軍先開紀錄。僅僅4分鐘後，占美華迪接應邦拿索利（Federico Bonazzoli）的傳送，冷靜射破主隊大門，將比分擴大至2:0。主隊完半場前雖由奧蘇連尼（Riccardo Orsolini）主射十二碼追近至1:2，但換邊後僅5分鐘，占美華迪便在近柱搶點，輕鬆將右路傳中送入網窩，徹底粉碎了博洛尼亞的反撲希望，並為球隊鎖定3:1勝局。

走出被劫陰霾 助球隊升上11位

對華迪個人而言，這晚的勝利別具意義。據英國媒體上周報導，他位於加爾達湖附近的住所遭盜賊光顧，當時他正在羅馬作賽，家中損失了價值高達8萬英鎊的財物。今仗梅開二度，無疑是這位38歲老將走出陰霾的最佳方式。

這場寶貴的勝利亦大大提振了克雷莫納的士氣，在積分榜上連升兩位至第11位。相反，主場淪陷的博洛尼亞則跌至第6位，並錄得今季首次單場失掉三球的尷尬紀錄。