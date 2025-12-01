法國名宿施丹空降上海預熱世界盃 親授「馬賽迴旋」冧盡球迷

法國名宿施丹（Zinedine Zidane）上周五（28日）應運動品牌Adidas之邀，時隔七年再度重臨上海，出席活動「齊跡再現」，與廣大球迷一同預熱2026年美加墨世界盃。這位曾因在街頭饒有興致觀看市民打麻雀而引為佳話的傳奇中場，今次更親自落場參與3V3足球賽，向小將們傳授其招牌絕技「馬賽迴旋」，盡顯大師功架與親民魅力。

3V3賽事親民互動冧盡球迷 傾囊相授傳承技藝

活動的焦點環節無疑是3V3技能足球賽。賽事規則極富心思，特別加入完成「馬賽迴旋」即可得分的特殊條款，向這位中場大師致敬。在現場熱烈氣氛的帶動下，施丹亦按捺不住，以「自由人」身份即興加入比賽，在場上與一眾足球愛好者切磋球技，其舉手投足間依然散發着大師風範，引來全場歡呼。

除了與成人球迷交流，施丹亦將寶貴經驗傳授予下一代。四位來自上海本地青訓俱樂部的足球小將登場，在施丹親自指導下學習「馬賽迴旋」。施丹親自示範觸球點位與控球力度，並耐心講解腳步移動與身體重心控制的要訣，鼓勵小將們要勇於嘗試，無懼失誤，盡顯大師風範。

經典戰靴檔案館 回溯輝煌時刻

活動現場特設「Adidas×施丹檔案館」，展出見證施丹輝煌生涯的標誌性珍品，引領球迷走進時光隧道。展品包括他捧起1998年世界盃時、榮膺2000年世界足球先生時，以及在2002年歐聯決賽中攻入傳奇凌空抽射時所穿的戰靴。每一雙戰靴，都承載着一段光輝歷史，勾起球迷的無限回憶。