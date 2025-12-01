英超｜後防殘陣和波阿迪達感滿意 沙列巴受傷成阿仙奴爭冠隱憂

阿仙奴周日英超倫敦打吡作客車路士，一對正選中堅威廉沙列巴（William Saliba）和加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）一同缺陣，領隊阿迪達（Mikel Arteta）只能起用從未合作過的(Cristhian Mosquera)夥拍軒卡派爾(Piero Hincapie)扼守後防中路，結果只能和波收場。阿迪達考慮到球隊近期面對的巨大困難，對球員的表現已感到自豪。

中堅組合首度合作

阿仙奴今季首次在缺少了主力中堅組合沙列巴及加比爾的情況下作賽，作客史丹福橋防線面臨嚴峻考驗，阿迪達賽後坦言：「這是一場大戰。首先是北倫敦打吡，那種情緒和必須取勝的壓力，然後是（歐聯對）拜仁慕尼黑。我們在那幾場比賽中失去了球員。今天不得不在一場極其困難的比賽中，使用一套我們從未合作過的防線組合。球隊必須對此作出反應。這仍然是積極的一周，因為困難是巨大的。」

沙列巴傷勢成隱憂

對於力爭自2004年以來首個英超冠軍的阿仙奴而言，沙列巴的傷勢無疑是一大隱憂。據悉，這位法國中堅是在訓練中受傷，他將在周三對陣賓福特賽前接受評估，以確定能否復出。阿迪達坦言：「這令人頭痛，因為我們在過去幾個月中必須作出很多選擇和變動。沙列巴的受傷是意料之外的，今天對我們所有人來說，都是一場很好的學習。」