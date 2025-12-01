英超｜馬列斯卡批評球證執法不一 軒卡派爾肘擊查洛巴不用罰

車路士於周日的英超榜首大戰，有摩西斯卡些度被逐，大部分時間十人應戰下作客1:1賽和阿仙奴。藍獅主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）賽後狠批球證執法，怒轟近期連串的判決標準不一，對車路士極不公平。

承認紅牌 質疑判決雙重標準

馬利斯卡賽後坦承，中場大將摩西斯卡些度（Moises Caicedo）在38分鐘因魯莽攔截米基爾馬連奴（Mikel Merino）而領紅牌是罪有應得；但批評球證執法不一：「為何對手守將軒卡派爾（Piero Hincapie）肘擊杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah），導致其面頰明顯腫脹，卻能逃過處罰？」

他更重提十一月作客熱刺的比賽，當時賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）對列斯占士（Reece James）的犯規，與今仗卡些度的動作相類似，但前者卻同樣能避過紅牌。馬利斯卡說：「作為領隊，我很難理解為何他們用不同的方式判決。卡些度的是紅牌，賓坦古亞的也是紅牌，那為何當時不給他紅牌？我實在無法理解。」

查洛巴被肘擊球證視而不見

對於查洛巴被肘擊一事，馬利斯卡透露他與球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）的對話：「我問了球證，他對我說那不是一次肘擊。這就是他的說法。（查洛巴）半場時眼睛都黑了，需要冰敷，但他們就是用不同的方式去判決。」

