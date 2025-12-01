西甲｜皇家馬德里作客1：1逼和基羅納 聯賽3連和失榜首

皇家馬德里今晨於西甲作客基羅納，僅以1：1逼和對手。皇馬聯賽連續3場和波，失去榜首位置，賽後落後巴塞1分。

麥巴比手球「食詐糊」

皇馬於40分鐘將皮球送入網窩，基利安麥巴比（Kylian Mbappé）近門射入，但經VAR翻看，他控球時手部觸球，因此入球被判無效。基羅納於45分鐘打開紀錄，安拿希（Azzedine Ounahi）接應謝根高夫（Viktor Tsygankov）第一時間傳送，無人看管下勁射破網。

皇馬於西甲3連和。路透社

麥巴比射入12碼，助皇馬搶回1分。路透社

雲尼斯奧斯於61分鐘食詐糊。路透社

皇馬落後巴塞1分

半場落後0：1的皇馬於61分鐘再食詐糊，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）明顯越位下，將皮球送入網窩。「銀河艦隊」到67分鐘憑12碼扳平；雲尼斯奧斯於左路突破，基羅納守將曉高連干（Hugo Rincón）於禁區內將他踢跌。12碼由麥巴比操刀，門將捉到路照入。但皇馬最終只能以1：1賽和基羅納，西甲3連和，賽後以10勝3和1負得33分跌落次席，落後榜首的巴塞隆拿1分。基羅納則以2勝6和6負得12分，排在第18位。