Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇家馬德里作客1：1逼和基羅納 聯賽3連和失榜首

足球世界
更新時間：07:16 2025-12-01 HKT
發佈時間：07:16 2025-12-01 HKT

皇家馬德里今晨於西甲作客基羅納，僅以1：1逼和對手。皇馬聯賽連續3場和波，失去榜首位置，賽後落後巴塞1分。

麥巴比手球「食詐糊」

皇馬於40分鐘將皮球送入網窩，基利安麥巴比（Kylian Mbappé）近門射入，但經VAR翻看，他控球時手部觸球，因此入球被判無效。基羅納於45分鐘打開紀錄，安拿希（Azzedine Ounahi）接應謝根高夫（Viktor Tsygankov）第一時間傳送，無人看管下勁射破網。

皇馬於西甲3連和。路透社
皇馬於西甲3連和。路透社
麥巴比射入12碼，助皇馬搶回1分。路透社
麥巴比射入12碼，助皇馬搶回1分。路透社
雲尼斯奧斯於61分鐘食詐糊。路透社
雲尼斯奧斯於61分鐘食詐糊。路透社

皇馬落後巴塞1分

半場落後0：1的皇馬於61分鐘再食詐糊，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）明顯越位下，將皮球送入網窩。「銀河艦隊」到67分鐘憑12碼扳平；雲尼斯奧斯於左路突破，基羅納守將曉高連干（Hugo Rincón）於禁區內將他踢跌。12碼由麥巴比操刀，門將捉到路照入。但皇馬最終只能以1：1賽和基羅納，西甲3連和，賽後以10勝3和1負得33分跌落次席，落後榜首的巴塞隆拿1分。基羅納則以2勝6和6負得12分，排在第18位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
7小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
8小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
8小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
9小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
13小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
影視圈
11小時前