Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜史洛特治下沙拿首次聯賽坐冷板 「在利物浦仍續有美好將來」

足球世界
更新時間：06:55 2025-12-01 HKT
發佈時間：06:55 2025-12-01 HKT

利物浦昨晚於英超以2：0擊敗韋斯咸，主將穆罕默德沙拿全場坐冷板，是他在史洛特治下首次於聯賽列後備。史洛特解釋這只是因賽程頻密而作出的安排，強調「沙拿在球會將繼續有美好的將來」。

史洛特力撐沙拿仍是利物浦重要一員。路透社
史洛特力撐沙拿仍是利物浦重要一員。路透社
沙拿昨晚鬥韋斯咸一役，只做後備。法新社
沙拿昨晚鬥韋斯咸一役，只做後備。法新社
沙拿最終沒有獲派上陣。法新社
沙拿最終沒有獲派上陣。法新社

上次英超做後備是2024年4月

沙拿對上一次於英超後備上陣，是2024年4月以2：2賽和韋斯咸一役，當時的領隊仍是高普。昨晚利物浦以2：0擊敗韋斯咸一役，是沙拿在史洛特治下首次於聯賽坐冷板，這名埃及球星最終沒有獲派上陣。史洛特賽後解釋這個安排：「我們有其他球員也在後備席，但我可以理解你問這條問題的原因。我們10日內要踢4場，陣中有很多好球員，所以我選擇了這個陣容。有時是伊沙克做後備，有時是域斯⋯⋯這並非容易的決定，我手上有多於11名好球員。但這不是我首次不起用沙拿，正如我有時會選擇不起用伊沙克、域斯和伊基迪克。」

史洛克相信沙拿在利物浦仍是重要的一員：「沙拿在這間球會有不可思議的時光，並將會有美好的將來，因為他是特別的球員。今日，因應對手的排陣——有一名不斷向前的閘位，以及一名持續向中路移動的翼鋒——我相信這個安排對球隊是最佳選擇。但正如我所說，沙拿一直是球會重要一員，將來也會是。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
7小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
8小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
8小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
9小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
13小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
影視圈
11小時前