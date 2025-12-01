英超｜史洛特治下沙拿首次聯賽坐冷板 「在利物浦仍續有美好將來」

利物浦昨晚於英超以2：0擊敗韋斯咸，主將穆罕默德沙拿全場坐冷板，是他在史洛特治下首次於聯賽列後備。史洛特解釋這只是因賽程頻密而作出的安排，強調「沙拿在球會將繼續有美好的將來」。

史洛特力撐沙拿仍是利物浦重要一員。路透社

沙拿昨晚鬥韋斯咸一役，只做後備。法新社

沙拿最終沒有獲派上陣。法新社

上次英超做後備是2024年4月

沙拿對上一次於英超後備上陣，是2024年4月以2：2賽和韋斯咸一役，當時的領隊仍是高普。昨晚利物浦以2：0擊敗韋斯咸一役，是沙拿在史洛特治下首次於聯賽坐冷板，這名埃及球星最終沒有獲派上陣。史洛特賽後解釋這個安排：「我們有其他球員也在後備席，但我可以理解你問這條問題的原因。我們10日內要踢4場，陣中有很多好球員，所以我選擇了這個陣容。有時是伊沙克做後備，有時是域斯⋯⋯這並非容易的決定，我手上有多於11名好球員。但這不是我首次不起用沙拿，正如我有時會選擇不起用伊沙克、域斯和伊基迪克。」

史洛克相信沙拿在利物浦仍是重要的一員：「沙拿在這間球會有不可思議的時光，並將會有美好的將來，因為他是特別的球員。今日，因應對手的排陣——有一名不斷向前的閘位，以及一名持續向中路移動的翼鋒——我相信這個安排對球隊是最佳選擇。但正如我所說，沙拿一直是球會重要一員，將來也會是。」