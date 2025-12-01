英超｜阿仙奴1：1逼和十人車路士 阿迪達：失波後花了時間平復情緒

阿仙奴與車路士今晨於英超合演倫敦打吡，主場的車路士於38分鐘少踢一人下先開紀錄。阿仙奴最終以1：1逼和車路士，領隊阿迪達（Mikel Arteta）認為球隊在失波後，「花了一些時間才平伏情緒，重新站穩陣腳」。

卡些度38分鐘被逐

車路士於18分鐘有黃金機會，但艾斯迪華奧（Estevao Willian）的近門抽射一飛沖天。「藍戰士」更於38分鐘踢少個，摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）踩中米基爾馬連奴（Mikel Merino） ，球證起初出示黃牌，經VAR翻看後改為直接紅牌，將卡些度逐出場。阿仙奴於上半場補時有開紀錄的機會，但加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）地波射近柱，車路士門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）落地快撲走。兩軍半場互交白卷。

卡些度38分鐘被逐。路透社

少踢一人的車路士先開紀錄。路透社

馬連奴為阿仙奴搶回1分。路透社

車路士1：1阿仙奴。路透社

阿仙奴榜首領先曼城5分

少踢一人的車路士於下半場打破缺口。48分鐘一次左路角球，杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）於前柱頭槌跣入，車路士領先1：0。阿仙奴於59分鐘扳平1：1，馬連奴接應布卡約沙卡右路傳中頂入。88分鐘，馬連奴於禁區頂射地波，山齊士再次落地夠快擋走皮球。最終阿仙奴與車路士踢成1：1，「兵工廠」賽後以9勝3和1負得30分續排榜首，領先次席的曼城5分。車路士則跌落第3位，錄得7勝3和3負得24分。

馬列斯卡：11人打11人時 己隊表現優勝

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「這是一場硬仗。兩軍都採取極高強度和具侵略性的踢法，每次拚搶都感受到這場比賽有多重要。下半場我們沒有真正穩定下來，因為他們先入球，情緒上需時平復。我們花了一些時間才重新企穩陣腳，變得更有耐性。」車路士領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）則讚賞球隊的表現：「11個打11個時，我們的表現比對手好。十人應戰非常艱難，但我們的應對極佳。」