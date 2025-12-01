英超｜伊沙克聯賽開齋 利物浦2：0韋斯咸

利物浦昨晚於英超作客韋斯咸，有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）取得加盟後首個英超入球，以2：0擊敗84分鐘起十人應戰的韋斯咸。伊沙克賽後表示：「知道入球經過了長久的等待，非常高興。」

利物浦今場收起穆罕默德沙拿。今夏以1.3億鎊由紐卡素轉會利物浦的伊沙克，表現未如預期。他於昨晚作客韋斯咸一役，在21分鐘有入球機會，於門前接應加普的頭槌二傳一控一射，但被韋斯咸門將艾路拿（Areola）擋走。域斯於39分鐘的施射，同樣過不了艾路拿的十指關。

伊沙克英超開齋。路透社

柏基達投訴過激，連領兩面黃牌被逐。路透社

韋斯咸0：2利物浦。路透社

加普為利物浦鎖定2：0勝局。路透社

柏基達投訴過激 連領兩面黃牌被逐

兩軍半場互無紀錄。伊沙克於下半場60分鐘，終於找到加盟「紅軍」後第一個英超入球。伊沙克接應加普的左路傳中，第一時間右腳掃把腳撞射入網。韋斯咸於82分鐘打沙個，盧卡斯柏基達（Lucas Paquetá）不滿球證判隊友犯規，由投訴過激被罰第一黃牌；他因不滿球證出示黃牌繼續投訴，最終球證出示第二面黃牌，將他逐出場。韋斯咸於88分鐘有扳平機會，查洛保雲的施射僅僅高出。利物浦最終在92分鐘，憑加普於小禁區外一控再轉身射門，鎖定2：0勝局。紅軍各項賽事3連敗告終，賽後以7勝6負得21排第8位，韋斯咸則以3勝2和8負排第11位。

伊沙克：知道這入球等了很久

利物浦領隊史洛特認為，伊沙克的入球「別具意義」。至於伊沙克則表示：「我知道這入球已經等了很久，我一直在努力恢復到個人最佳狀態。雖然仍在恢復的路上，但我很高興能取得這入球。球隊贏波是今日最好的事，這是提升團隊士氣的最佳方式。不過當然，身為前鋒，入球永遠會對我有幫助。我們必須好好利用這場勝利，但同時也要保持謙遜。我們必須保持專注、努力工作，才能延續這股氣勢。」