英超｜舒克斯相隔364日聯賽再入球 曼聯2：1反勝水晶宮

曼聯昨晚於英超作客水晶宮，憑約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）事隔近1年後再於聯賽入球，以2：1反勝水晶宮。

桑馬迪達操刀極刑 重射後照入

水晶宮上半場憑12碼打開紀錄。曼聯守將約羅（Leny Yoro）走甩水晶宮的桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta），情急下回身將後者絆跌，球證直指12碼點。桑馬迪達主射入網，但經VAR翻看後，指他操刀時二次觸球，右腳射門皮球先觸及重心腳的左腳才入網，因此需要重射。桑馬迪達今次射門將的左邊，辛尼拉文斯捉錯路，水晶宮半場領先1：0。

舒克斯相隔364日再於英超入球。路透社

桑馬迪達12碼重射照樣入網。路透社

利辛奴馬天尼斯（6號）復出。路透社

曼聯2：1反勝水晶宮。路透社

利辛度馬天尼斯復出

曼聯於54分鐘扳平，在根夏養傷下獲得上陣機會的舒克斯，接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）開出的罰球，一控一抽，窄角度起腳破網，是他自去年12月1日以來、相隔364日後再次於英超入球。「紅魔」於63分鐘反超前，左路K角位附近的罰球，B費今次輕輕交橫，美臣蒙特（Mason Mount）射近柱地波破網。2月時十字韌帶受傷利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez），養傷多時復出，他於82分鐘後備上陣，巧合的是，他對上一次出場正是鬥水晶宮。

曼聯最終以2：1反勝水晶宮，以6勝3和4負得21分排在第7位。水晶宮連續12場主場不敗告終，賽後以5勝5和3負得20分，排在第9位。