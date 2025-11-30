美職季後賽｜美斯於球會地位超然 當年巴塞買人都要問過美斯

美斯(Lionel Messi)於2023年加盟國際邁亞密後，球隊的成績和收入都直線上升，於球隊地位超然。奇雲保定(Kevin-Prince Boateng)近日接受訪問透露，美斯效力巴塞隆拿時已經享有超然地位，2019年奇雲保定以借用身份加盟巴塞之交易，亦要得郅美斯的答應才可以成事。

巴塞簽人要先問美斯

奇雲保定於2019年以借用性質轉投巴塞隆拿，簽約半年至2018-29球季結束，約滿後巴塞有權正式簽下此子。保定透露當時與球會傾妥條件但遲遲未簽約，原來要獲得美斯同意才可落實，保定解釋：「美斯是當今世上最出色的球員，我曾經亦是巴塞球員。當時我知道巴塞有很多出色球員，加盟後我只會當後備，我的目標是盡力表現自己，爭取一紙多年合約。」

主席都要咨詢美斯

奇雲保定續說：「當時巴塞有兩個體育總監，一個是艾比度(Eric Abidal)，他告訴我他們希望我加盟，另外一名體育總盛和主席巴圖姆(Bartomeu)亦說想我加盟，教練華維迪一樣，那我便說很完美！不如明天簽合約。他們回覆不可以，因先要知會美斯。那我只好回家等待，希望美斯批準我的轉會。若果他拒絕，那我最後不可能加盟巴塞。」