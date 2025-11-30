美職季後賽｜國際邁阿密5:1勝紐約城奪東岸冠軍 美斯首闖美職聯季後賽決賽

美斯（Lionel Messi）等待超過兩年，終於迎來捧起美職聯總冠軍的機會！周六美職季後賽東岸決賽國際邁阿密(邁亞密國際)對紐約城，邁亞密憑藉達迪奧艾倫迪（Tadeo Allende）上演帽子戲法，以5:1狂數紐約城奪東岸冠軍，歷史性首次殺入總決賽，並將坐擁主場之利。

艾倫迪連中三元 平季後賽紀錄

25歲的阿根廷前鋒艾倫迪上半場已梅開二度，為國際邁亞密奠下勝利基楚，下半場他再入一球完成帽子戲法，追平了MLS季後賽的單場入球紀錄，成為球隊晉級的最大功臣。開賽僅14分鐘，艾倫迪便接應隊友在禁區內的妙傳，冷靜以一記斜射破網。8分鐘後，他再接應佐迪艾巴（Jordi Alba）的精準長傳，飛身頭槌破網，迅速將比分擴大。

球王甘做綠葉 獻關鍵助攻

紐約城雖在半場前憑藉一次角球攻勢由赫克（Justin Haak）頭槌追回一球，但換邊後，國際邁阿密發動了更猛烈的攻勢。下半場，美斯送出助攻，幫助隊友施維迪（Mateo Silvetti）輕鬆射入。其後，佐迪艾巴更以一記極具想像力的後腳助攻，讓施高菲亞（Telasco Segovia）建功，加上艾倫迪完成帽子戲法，最終鎖定5:1的勝局，率先晉身季後賽總決賽。

鎖定決賽主場之利

由於國際邁阿密的常規賽積分有65分，較西岸決賽的兩隊溫哥華白帽及聖地牙哥FC同樣多兩分，意味著國際邁亞密於總決賽獲得主隊身份，在自家的蔡斯體育場（Chase Stadium）靜候最終決賽的對手，向隊史首個MLS總冠軍發起衝擊。