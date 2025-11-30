Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜巴黎聖日耳門作客0：1摩納哥 馬賽和波錯失升榜首機會

足球世界
更新時間：07:15 2025-11-30 HKT
發佈時間：07:15 2025-11-30 HKT

巴黎聖日耳門（PSG）今晨於法甲作客摩納哥，以0：1告負。較後時間出場的馬賽，於92分鐘失守，只能與圖盧茲踢成2：2，錯過升上榜首的機會。

南野拓實一箭定江山

PSG賽前於法甲得30分排榜首，領先第2、3位的馬賽和朗斯2分。PSG今晨作客摩納哥，全失3分，他們於68分鐘失守，摩納哥由南野拓實（Takumi Minamino）接應左路傳中，一控一射，皮球慢溜遠柱網仔。摩納哥於80分鐘踢少個，泰路基拿（Thilo Kehrer）領紅牌被逐，但PSG仍然無法射破摩納哥大門。另外，保羅普巴於86分鐘入替南野拓實，是他因禁藥案停賽後復出的第2次披甲。

南野拓實一箭定江山，助摩納哥擊敗PSG。法新社
南野拓實一箭定江山，助摩納哥擊敗PSG。法新社
普巴復出後第2次上陣。法新社
普巴復出後第2次上陣。法新社
馬賽2：2圖盧茲，錯失升法甲榜首的機會。法新社
馬賽2：2圖盧茲，錯失升法甲榜首的機會。法新社

PSG最終以0：1吞敗，賽後錄得9勝3和2負得30分。但較後時間出場的馬賽，主場以2：2賽和圖盧茲，錯失升上榜首的機會。先落後的馬賽，一度於下半場8分鐘內連入兩球反超前，但於92分鐘失守，最終只得1分。馬賽賽後以9勝2和3負得29分排次席，落後PSG 1分。

朗斯有機會壓PSG升榜首

但PSG仍有機會於今周失去榜首位置，事關排第3名的朗斯只以2分落後，他們將於今晚深夜作客昂熱，只要贏波即可升上法甲榜首。

