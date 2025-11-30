西甲｜巴塞3：1反勝艾拉維斯 暫時升上榜首

巴塞隆拿今晨於西甲主場迎戰艾拉維斯，落後下以3：1反勝對手。巴塞賽後以2分反壓皇家馬德里，暫時升上榜首，但多踢1場。

巴塞於開賽1分鐘即失守，艾拉維斯一次右路角球，最終由門前的柏保路伊巴尼斯（Pablo Ibáñez）補中。主隊只用了7分鐘便扳平，一次左路前傳前柱大漏，伏兵遠柱的拉明耶馬（Lamine Yamel）衝前射入。巴塞於26分鐘反超前，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）接應拉芬夏比洛尼的左路傳中，無人看管下射成2：1。耶馬於44分鐘單刀扭過門將後起腳中柱。

耶馬為巴塞扳平。路透社

奧莫梅開二度。路透社

奧莫成為贏波功臣。路透社

半場領先2：1的巴塞，下半場積極尋找奠勝球。奧莫於71分鐘接應右路傳中起右腳，皮球慢溜柱邊出界。但他最終仍於93分鐘為巴塞鎖定勝局，他與耶馬一次撞牆後起腳，射破安東尼奧施維拉十指關。

皇馬今晚鬥基羅納

最終巴塞以3：1反勝艾拉維斯，賽後以11勝1和2負得34分，暫時升上西甲榜首。巴塞領先皇馬兩分，但多踢1場；皇馬將於今晚深夜作客基羅納。艾拉維斯則錄得4勝3和7負得15分。