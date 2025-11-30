Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜科頓91分鐘建功 曼城3：2列斯聯 哥帥：絕殺贏波幫助大

曼城今晨於英超主場迎戰列斯聯，領先兩球下一度被追平，最終憑菲爾科頓（Phil Foden）下半場補時絕殺，以3：2險勝。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「絕殺贏波，對球隊幫助很大。」

曼城領先兩球被追平

「藍月」開賽1分鐘便打開紀錄，一次右路的配合，馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）與貝拿度施華（Bernardo Silva）撞牆，前者接應通透直線落底線傳中，科頓起腳擦眉底入網。25分鐘，曼城憑角球擴大比數，列斯聯門將盧卡斯派利打手槌不成，皮球最終落在門前曼城守將加華度爾（Joško Gvardiol）面前，他輕鬆加一腳破網。

列斯聯落後兩球下，一度追平。路透社
加華度爾於門前為曼城射成2：0。路透社
科頓於91分鐘絕殺。路透社
科頓個人梅開二度。路透社
科頓梅開二度

半場領先兩球的曼城，下半場連失兩球。先是49分鐘，門前的曼城守將之間有誤會，被列斯聯的卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）快一步將皮球督入網。接著68分鐘，加華度爾於禁區內侵犯卡維特利雲，曼城輸12碼。列斯聯由盧卡斯尼美查（Lukas Nmecha）操刀，被曼城門將當拿隆馬救出，但尼美查輕鬆補中，為列斯聯追平2：2。曼城最終憑科頓於91分鐘絕殺，科頓於禁區內帶橫並起左腳，射破派利十指關，個人梅開二度。藍月以3：2取勝，以8勝1和4負得25分，暫時升上次席，落後少踢1場的阿仙奴4分。

哥帥：敵軍改踢5-3-2後始失波

哥迪奧拿賽後表示：「在最後幾分鐘入波鬆了一口氣，我們展現了強大的個性。敵軍改用5-3-2陣式，我們就開始失波了。但之後我們挺身而出，調動更多球員入禁區，並加快運球入禁區的速度。科頓再次展現其質素，協助球隊贏得比賽。以這種方式贏波，幫助很大。」

