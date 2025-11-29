足球│39歲沙治奧拉莫斯想回歸歐洲聯賽 目標參加明年世界盃

目前於墨西哥確霸蒙特雷效力的一代西班牙中堅沙治奧拉莫斯，據報想離開墨西哥球壇重返歐洲聯賽，最理想是回到西甲，目標是想重返西班牙國家隊，參加明年夏天的美加墨世界盃。

拉莫斯希望回歸歐洲重返國家隊

西班牙電台《西班牙六台》周五報導，39歲的沙治奧拉莫斯想轉換環境，一方面是希望找回接近家鄉的生活環境，另一方面是想重新融入歐洲足球的節奏，以便重新返回西班牙國家隊，參加明年夏的世界盃。這名前西班牙隊長認為，只要在競爭更激烈的聯賽效力，就可以說服到狂牛教練迪拿富安迪，重新考慮自己。事實上另一位西班牙中堅拿樸達亦有相同舉動，他今季從艾納斯回歸西甲，加盟舊會畢爾包，重新成為國腳。

2021年起再無為狂牛披甲

沙治奧拉莫斯自2021年起再無為西班牙披甲，2年後因迪拿富安迪表明不會再徵召他，而決定退出國家隊。同時此子今年初離開歐洲球壇，加盟蒙特雷，至今在30場各項賽事攻入7球，競技狀態不俗。