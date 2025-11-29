英超│史洛特稱利物浦現況似上季曼城 已參透哥迪奧拿做法 有信心走出困境

利物浦目前於各賽事已3連敗，近12場更輸足9場，明晚(30日)英超作客對下游的韋斯咸，力圖走出谷底。該隊教練史洛特周五出席賽前記者會時表示，球隊目前的情況與上季曼城一度陷入的困境非常相似，並指藍月領隊哥迪奧拿最終激發球員鬥志走出低潮，自己亦有信心可以做到，領紅軍重回正軌。

近12場各戰線9負

連同剛周中歐聯主場1:4大敗予燕豪芬，利物浦所有比賽已經3連敗，近12場各戰線只有3勝9負，只計英超7仗收錄1勝6負，排名已跌至本輪前的12位。明晚第13輪造訪韋斯咸，史洛特矢言因賽程頻密戰術和陣容不會大變，料續用「4231」陣式，穆罕默德沙拿、加普、蘇保斯拉爾、阿歷斯麥亞里士打等人會續任正選。

史洛特表示已參透哥迪奧拿的做法，有信心帶領利物浦走出困境。路透社

因賽程頻密不會變陣

這名荷蘭籍教頭表示：「我們每2天就要踢一場比賽，幾乎不可能徹底改變我們對足球的理念。我們現在使用的體系最適合球員，因為球隊幾乎沒有訓練時間。如果想轉5後衛，肯定是一個問題，因為我們連5個後衛都沒有。」

已參透曼城想好解決方法

不過未能變陣都好，史洛特都有信心扭轉形勢，並以上季的曼城做例子。藍月由上年10月尾開始，突然進入一段13場只得1勝的低潮期，之後逐步回穩，今季重返爭標行列，本輪前排積分榜第3位，所以史帥已參透解決問題的方法：「曼城的例子很有道理，他們實力強勁，我們也有實力。擺脫這種困境的最佳途徑，就是我們全隊，包括我作為領隊，再次激發球員的最佳狀態，帶領球隊重回勝軌。」他指最怕是遇到問題沒有實力，但擁有實力就無需害怕。