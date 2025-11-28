英超│利物浦連敗沙拿成眾矢之的 夏文籲史洛特棄用 謝拉特叫紅軍迷繼續相信

利物浦各賽事3連敗，全面啞火的攻擊核心穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)成為眾矢之的，不少球迷批評他進攻無貢獻之餘，防守不作為累球隊似踢少一人。前紅軍中場夏文呼籲領隊史洛特要棄用他，指如果「死攬」只會賠上自己的烏紗；不過神奇隊長謝拉特就持相反意見，叫紅軍球迷繼續相信沙拿。

數據差防守零貢獻

沙拿今季嚴重走樣，18場各賽事僅得5入球3助攻，包括最近4場無入球和助攻，被指是利物浦在過去12場各賽事9次落敗的罪魁禍首之一。這名33歲埃及鋒將無表現仍長任正選，上述12仗有9場正選披甲，當中8仗踢足全場，他除了進攻無貢獻，防守時接近零參與，本季英超場均只有0.2次攔截，是他加盟紅軍8年來新低，不少球迷指紅軍有他猶如踢少一人。

夏文籲史洛特棄用他

前紅軍德國中場夏文亦呼籲史洛特棄用他：「總會有些時刻，你不得不棄用一些球員，即使他是曾經最重要的球員。史洛特要做一個決定，他要是帶着沙拿一起被解僱，還是棄用他保住自己的工作。」夏文續指剛仗歐聯利物浦1:4大敗予燕豪芬時，他任由對方球員在其身邊走過，沒做任何事去幫助球隊。

謝拉特投下信任一票

不過前紅軍隊長謝拉特就持相反意見：「沙拿是球隊的老將、副隊長，也曾是球隊的核心人物和標誌性球員。無論誰人執教利物浦，都要讓最優秀的球員留在場上，沙拿都要正選。當然他不是每場都要正選，可以安排他輪休，或在比賽中提前撳走他。」