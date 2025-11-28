英超｜曼聯明夏轉會窗集中買翼衛及中場 傳聞7人心水名單

曼聯已為明年夏季轉會窗做準備，根據《ESPN》的報道，「紅魔」將集中買翼衛及中場；中場中路心水包括白禮頓的巴利巴（Carlos Baleba）、諾定咸森林的艾利諾安達臣（Elliot Anderson）和水晶宮的華頓（Adam Wharton）等等。

根據《曼徹斯特晚報》了解，明夏約滿的卡斯米路，將有機會獲得一紙減薪的新約。但曼聯仍然需要為未來打算；中場方面烏加迪的表現仍有足夠說服力，明奴的去向亦未明。

水晶宮的華頓（Adam Wharton）。路透社

白禮頓的巴利巴（Carlos Baleba）。路透社

諾定咸森林的艾利諾安達臣（Elliot Anderson）。路透社

目標買至少1名頂級中場

曼聯於今季已花費買入些斯高、麥比奧莫、根夏和拉文斯，冬季轉會窗應該會以審慎態度對待，並將集中火力迎接明年夏天轉會窗。《ESPN》引述消息，指曼聯將會集中收購翼衛和中場，其中希望至少買入1名頂級中場中路球員。7人心水名單，除了之後盛傳的巴利巴、艾利諾安達臣和華頓，還有狼隊的祖奧高美斯（João Gomes）和安達尼圖（André）、史特加的安祖路史迪拿（Angelo Stiller），以及馬德里體育會的干拿加歷查(Conor Gallagher)。