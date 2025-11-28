英超｜加歷查：史洛特有一周時間挽救帥位 未來3場至少要取7分

利物浦昨日於歐聯吞敗後，近12場輸9場。領隊史洛特（Arne Slot）雖堅稱帥位穩固，但名宿加歷查（Jamie Carragher）有另一看法：「史洛特有一周時間挽救帥位，只要取得少於7分，即會將不能接受的局面變得無以為繼。」

將鬥韋斯咸、新特蘭及列斯聯

英超今周開快車，現排第12位的利物浦周日作客第17位韋斯咸後，下周三深夜將主場鬥第7位的新特蘭，到下周六深夜作客第18位的列斯聯。加歷查警告：「少於7分將令不能接受的局面，變得無以為繼。」加歷查認為利物浦並非喜歡炒領隊的球會，特別是史洛特去季領軍贏得英超，但後者的帥位並不如他本人所說穩固：「史洛特有一周時間挽救帥位。無論他有多少善意，利物浦都無法承受過去3個月所見的這種水準下滑。」

沙拿近況備受批評。路透社

加歷查認為史洛特有一周挽救帥位。路透社

加歷查認為雲迪積克不復當年勇。路透社

批評花巨額建立「不平衡陣容」

加歷查分析利物浦今季低迷的原因，認為史洛特的戰術調整，「不顧魯莽進攻所帶來的後果⋯⋯從開季首日就感覺不對，而現在是一團糟。」他又批評今夏花巨額建立一支「不平衡的陣容」：「像在同一場賽馬同時押兩匹馬，你不會花8000萬鎊買完一名前鋒，然後兩周後再花1.25億買另一個。」

預視「後雲迪積克、沙拿、艾利臣年代」

加歷查認為球隊現況，似是預視「後雲迪積克、沙拿、艾利臣年代」的利物浦：「2018年高普帶領下，開啟利物浦成為偉大球隊的旅程，7年後史洛特接手。在這段連勝開端的推動力，是艾利臣、雲迪積克和沙拿。現在艾利臣經常受傷，上陣不多。雲迪積克已經不是原來的他，沙拿看起來已跑不動了。」