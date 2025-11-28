歐霸｜阿士東維拉2：1年青人 馬倫梅開二度被客軍球迷膠杯扔中頭部

阿士東維拉今晨於歐霸主場鬥年青人，在當耶爾馬倫（Donyell Malen）梅開二度下，以2：1破敵。這名贏波功臣入球後慶祝時，被客軍球迷的雜物扔中。

維拉於27分鐘打開紀錄，泰利文斯（Youri Tielemans）於右路K角位傳中，馬倫接應頭槌破網。馬倫入球後跑向客軍球迷區方向、走到角球旗位置慶祝，其慶祝方式並沒有特別挑釁成份，但客軍球迷不斷向這名維拉前鋒扔雜物；馬倫被膠杯扔中頭部。

馬倫梅開二度。美聯社

年青人球員走到場邊安撫球迷情緒。路透社

維拉球員向球證投訴。美聯社

馬倫慶祝時被年青人球迷擲雜物扔中。美聯社

有座位被年青人球迷扯起

42分鐘，再次是馬倫的入球，今次他接應摩根羅渣士（Morgan Rogers）的直線起右腳破網，他再次跑向客軍球迷區方向，今次是離較遠鏟草慶祝。客軍球迷再次將雜物掉入球場內，但由於馬倫的位置較遠，因此他沒有被扔中。但球賽因而暫停數分鐘，根據《Sky Sports》報道，有兩、三個座位被客軍球迷扯起，並有兩、三名球迷被帶離場。

維拉升第3位

半場以2：0領先的維拉，於70分鐘逃過一劫，年青人的比迪亞（Chris Bedia）將皮球送入網窩，但經VAR翻看後判越位在先，入球無效。年青人到90分鐘破蛋，祖奧蒙迪路（Joël Monteiro）接應後場笠傳，一控一抽，射破達米安馬天尼斯（Emi Martinez）十指關。維拉最終仍保住2：1勝局，賽後以4勝1負得12分排第3位；年青人則以2勝3負得6分排26位。