大埔宏福苑五級火｜亞洲足協批准大埔亞冠二賽前默哀 球員戴黑紗悼火災死者

大埔足球會將於今午舉行的亞洲足協冠軍聯賽二級盃（亞冠二）賽事中，悼念大埔宏福苑五級火災的死傷者。球會今日透過社交媒體宣佈，已獲亞洲足協（AFC）批准，球員將在比賽中佩戴黑色臂紗，並在賽前進行一分鐘默哀儀式，以表達沉痛哀悼。

球隊上下感難過 表明「與社區並肩」

大埔足球會表示，球隊在昨日完成賽前官方訓練、積極備戰今晚賽事後，才得悉區內發生嚴重火災的消息，令一眾教練及球員都感到非常難過。

作為一支植根社區的地區球隊，球會強調要「與社區並肩」，因此迅速向亞洲足協申請，在今晚的國際賽事中佩戴黑色臂紗作賽，以悼念火災中的逝者，並寄望傷者與死者家屬能早日渡過難關，其申請亦已獲得批准。

賽前將辦一分鐘默哀儀式

除了佩戴黑紗，球會亦剛再獲亞洲足協批准，在今晚賽事開始前，全場將進行一分鐘的默哀儀式。

大埔足球會特別在聲明中，感謝亞洲足協以及今晚的對手、來自澳洲的FC麥克阿瑟（FC MacArthur）對事件的關注和支持，體現了無分國界的體育精神。

同時，球會亦向連日來不眠不休撲救的消防人員，以及在事件中互相支援的區內居民，致以由衷的感謝，並祈願「天佑大埔，天佑香港」。