Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜亞洲足協批准大埔亞冠二賽前默哀 球員戴黑紗悼火災死者

足球世界
更新時間：15:40 2025-11-27 HKT
發佈時間：15:40 2025-11-27 HKT

大埔足球會將於今午舉行的亞洲足協冠軍聯賽二級盃（亞冠二）賽事中，悼念大埔宏福苑五級火災的死傷者。球會今日透過社交媒體宣佈，已獲亞洲足協（AFC）批准，球員將在比賽中佩戴黑色臂紗，並在賽前進行一分鐘默哀儀式，以表達沉痛哀悼。

球隊上下感難過 表明「與社區並肩」

大埔足球會表示，球隊在昨日完成賽前官方訓練、積極備戰今晚賽事後，才得悉區內發生嚴重火災的消息，令一眾教練及球員都感到非常難過。

作為一支植根社區的地區球隊，球會強調要「與社區並肩」，因此迅速向亞洲足協申請，在今晚的國際賽事中佩戴黑色臂紗作賽，以悼念火災中的逝者，並寄望傷者與死者家屬能早日渡過難關，其申請亦已獲得批准。

賽前將辦一分鐘默哀儀式

除了佩戴黑紗，球會亦剛再獲亞洲足協批准，在今晚賽事開始前，全場將進行一分鐘的默哀儀式。

大埔足球會特別在聲明中，感謝亞洲足協以及今晚的對手、來自澳洲的FC麥克阿瑟（FC MacArthur）對事件的關注和支持，體現了無分國界的體育精神。

同時，球會亦向連日來不眠不休撲救的消防人員，以及在事件中互相支援的區內居民，致以由衷的感謝，並祈願「天佑大埔，天佑香港」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
14分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前