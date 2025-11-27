歐聯｜雲迪積克今季3次被罰12碼 定海神針亦輸到失失慌

利物浦近期接連吞敗仗，球員於場上表現完全失去信心，就連平日予人冷靜和可靠感覺的隊長華基爾雲迪積克亦犯上低級錯誤，於周三歐聯利物浦對燕豪芬(利物浦對恩荷芬)用手拍球連累球隊失12碼，這名紅軍隊長承認球隊表現一團糟。

後防定海神金表現亦慌失失

隊長兼中堅雲迪積克一向是利物浦後防定海神針，惟他於球隊近期的低迷之中，表現亦開始失去冷靜，今仗紅軍第一個失球便因他防守傳中球時，用手拍到皮球連累球隊被罰12碼，燕豪芬由比列錫射入12碼先開紀錄。季前的社區盾利物浦2:2賽和水晶宮，互射12碼落敗失落錦標，其中一個失波亦是雲迪積克禁區內踢跌對手被罰12碼所失。

3次犯規輸12碼排英超第1

10月英超利物浦作客2:3敗給賓福特，雲迪積克又於禁區邊線犯規，被VAR球證追罰12碼連累紅軍失球。根據Opta統計，雲迪積克今季已經3次連累球隊輸12碼，是英超球員中最多。

認同需要深切反省

這名荷蘭中堅亦不滿自己的表現，上仗對森林賽後說：「我們肯定讓斯洛特失望了，但我們也讓自己失望了。首先要反省自己，然後互相幫助，互相扶持走出困境，因為目前的情況確實很糟糕——這是事實。作為衛冕冠軍，我們不應該陷入現在的這種境地，但事實就是如此。」曼聯名將朗尼更公開批評雲迪積克的領導能力。