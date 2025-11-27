世界盃｜國際足協輕判C朗緩刑惹公憤 隨時引發司法戰

國際足協就葡萄牙前鋒C朗拿度（Cristiano Ronaldo）紅牌獲改判緩刑一事，恐將引發一場訴訟。針對C朗拿度的紅牌禁賽令，國際足協今次輕判讓C朗趕及在世界盃決賽周分組賽首輪上場，此舉不但惹來全球廣泛批評，更有消息指，葡萄牙在世界盃的潛在對手，正考慮將FIFA告上國際體育仲裁法庭（CAS），務求推翻這項裁決。

三場禁令變一場 做法史無前例

事件源於C朗在早前的世界盃外圍賽中，因肘擊愛爾蘭球員奧沙而被直接罰下。按照FIFA紀律章程第36條，涉及「肘擊、拳擊、踢、咬、吐口水或擊打對手」等攻擊行為，應被罰至少禁賽三場。然而，國際足協最終卻將其三場禁令中的兩場作緩期執行，在C朗自動停賽一場後，他實際上已可為國家隊披甲，順利出戰世界盃決賽週。

據英國《每日郵報》披露，在世界盃分組賽中與葡萄牙同組，並本應因C朗停賽而受益的國家，都有可能向位於瑞士的CAS提出申訴，要求恢復原有的三場禁賽令。

潛在對手磨拳擦掌 法律挑戰難度高

據悉任何申訴方必須證明他們因國際足協的決定而受到直接影響，並且有值得保護的合法權益。今次事件中，他們需要證明，外圍賽入5球的C朗如果被允許上陣，他們從分組賽出線的機會將會降低。申訴方同時需要證明國際足協的決定是錯誤的，但考慮到國際協紀律程序的酌情權性質，這將是一項艱鉅的任務。

世界盃的抽籤儀式將於下周五在華盛頓舉行。英格蘭雖不會與葡萄牙同組，但蘇格蘭，以及有機會透過附加賽晉級的愛爾蘭、北愛爾蘭和威爾斯，都有可能成為葡萄牙的對手，並成為潛在的申訴方。