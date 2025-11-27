Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜麥巴比「大四喜」 皇家馬德里作客4：3挫奧林比亞高斯

足球世界
更新時間：07:26 2025-11-27 HKT
發佈時間：07:26 2025-11-27 HKT

皇家馬德里今晨於歐聯作客奧林比亞高斯，憑基利安麥巴比「大四喜」，以4：3險勝對手。

麥巴比上半場7分鐘內入3球

皇家馬德里於8分鐘失守，奧林比亞高斯於禁區頂幾下短傳，最終由捷昆奴（Chiquinho）射入。皇馬之後憑麥巴比7分鐘內連中三元反超前，先是22分鐘接應雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的直線射入，及後於24分鐘接應右路傳中頭槌破網。29分鐘，卡馬雲加（Eduardo Camavinga）於中圈附近將皮球笠向前場，奧林比亞高斯守將「裝越位」失敗，入楔的麥巴比無人看管下輕鬆射入，皇馬反超前3：1。雲尼斯奧斯32分鐘接應麥巴比傳送將皮球送入網，但後者越位在先入球無效。皇馬半場以3：1領先奧林比亞高斯。

麥巴比個人大四喜。路透社
麥巴比個人大四喜。路透社
皇馬作客以4：3險勝奧林比亞高斯。路透社
皇馬作客以4：3險勝奧林比亞高斯。路透社
奧林比亞高斯主場僅敗。路透社
奧林比亞高斯主場僅敗。路透社

奧林比亞高斯於52分鐘憑泰利美（Mehdi Taremi）的入球追成落後2：3，皇馬於60分鐘再次是麥巴比入球，他接應雲尼斯奧斯於左路地波傳送輕鬆射入，個人「大四喜」。奧林比亞高斯於81分鐘再次追近，卡比（Ayoub El Kaabi）接應左路傳中，無人緊逼下頂成3：4。皇馬最終仍然保住勝局，以4：3擊敗奧林比亞高斯，賽後以4勝1負得12分排第5位，奧林比亞高斯則以2和3負得2分跌落33位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
10分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前