歐聯｜麥巴比「大四喜」 皇家馬德里作客4：3挫奧林比亞高斯

皇家馬德里今晨於歐聯作客奧林比亞高斯，憑基利安麥巴比「大四喜」，以4：3險勝對手。

麥巴比上半場7分鐘內入3球

皇家馬德里於8分鐘失守，奧林比亞高斯於禁區頂幾下短傳，最終由捷昆奴（Chiquinho）射入。皇馬之後憑麥巴比7分鐘內連中三元反超前，先是22分鐘接應雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的直線射入，及後於24分鐘接應右路傳中頭槌破網。29分鐘，卡馬雲加（Eduardo Camavinga）於中圈附近將皮球笠向前場，奧林比亞高斯守將「裝越位」失敗，入楔的麥巴比無人看管下輕鬆射入，皇馬反超前3：1。雲尼斯奧斯32分鐘接應麥巴比傳送將皮球送入網，但後者越位在先入球無效。皇馬半場以3：1領先奧林比亞高斯。

麥巴比個人大四喜。路透社

皇馬作客以4：3險勝奧林比亞高斯。路透社

奧林比亞高斯主場僅敗。路透社

奧林比亞高斯於52分鐘憑泰利美（Mehdi Taremi）的入球追成落後2：3，皇馬於60分鐘再次是麥巴比入球，他接應雲尼斯奧斯於左路地波傳送輕鬆射入，個人「大四喜」。奧林比亞高斯於81分鐘再次追近，卡比（Ayoub El Kaabi）接應左路傳中，無人緊逼下頂成3：4。皇馬最終仍然保住勝局，以4：3擊敗奧林比亞高斯，賽後以4勝1負得12分排第5位，奧林比亞高斯則以2和3負得2分跌落33位。